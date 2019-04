Problem z rewitalizacją Dolnego Miasta w Gdańsku. Konsorcjum rezygnuje

Przypomnijmy, w październiku 2018 roku na terenie dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście z pompą zapowiedziano kolejny, największy dotychczas etap rewitalizacji tej dzielnicy. W ciągu ok. sześciu lat w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego historyczne budynki (w tym zajezdnia) miały zostać wyremontowane, powstać miał nowy układ drogowy czy nowe zagospodarowanie terenów zielonych w dzielnicy, także tych nad Motławą. Wkład miasta w inwestycją wartą ok. pół miliarda złotych miał wynieść ok. 65 mln zł. Umowa między magistratem a deweloperskim konsorcjum jak wówczas podkreślano nie była jednak jeszcze podpisana.

- Kontynuujemy trwającą od wielu lat, w dużej dzięki środkom unijnym rewitalizację Dolnego Miasta. To co dziś prezentujemy to z kolei przede wszystkim uzupełnienie dziur w zabudowie ul. Łąkowej i przyległych poprzez budowę nowych kamienic przez prywatnego inwestora. Do tego dochodzi jednak też ogromna część publiczna. Nie do poznania zmieni się budynek dawnej zajezdni w którym się właśnie znajdujemy, chcemy by stała się ona miejscem tętniącym życiem na kształt hali Koszyki w Warszawie. Poza tym powstanie nowe przedszkole, boisko przy SP 65 czy Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Śluzy - mówiła na prezentacji planów inwestycji Aleksandra Dulkiewicz, wówczas wiceprezydent Gdańska.