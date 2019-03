Proces w sprawie Amber Gold już na finiszu. Przedłużone tymczasowe aresztowanie oskarżonych

Tysiące poszkodowanych i straty liczone w setkach milionów złotych, główny oskarżony od prawie siedmiu lat oczekujący na wyrok w areszcie. Teraz wszystko wskazuje na to, że rozpoczęty w 2016 roku w Sądzie Okręgowym w Gdańsku proces zbliża się ku końcowi.

Liczby towarzyszące postępowaniu robią wrażenie. Jak do tej pory odbyło się bowiem 191 rozpraw. Według stanu na 26 lutego, przesłuchano też 732 świadków i 10 biegłych. W marcu sąd zaplanował aż cztery terminy. Kolejna rozprawa odbyć ma się dziś.

- Sąd zakończył etap przesłuchiwania świadków. Obecnie sąd kontynuuje czynności, które polegają na wskazywaniu, jakie dowody zostaną zaliczone w poczet materiału dowodowego - mówi sędzia Tomasz Adamski, rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Dodaje, że aktualnie przewodnicząca składu, sędzia Lidia Jedynak, zgodnie z wymogami procedury, odczytuje nazwiska świadków, których zeznania zostaną uznane za dowód, bez odczytywania ich treści na rozprawie.

- Jest to czynność wyjątkowo pracochłonna, ponieważ lista liczy kilkanaście tysięcy nazwisk. Dlatego wyznaczono tyle terminów - mówi sędzia Adamski.

Co istotne, sędzia Lidia Jedynak prowadzi aktualnie tylko sprawę Amber Gold. Niejednokrotnie wskazywano na rozmiary zgromadzonego materiału dowodowego oraz stopień skomplikowania sprawy.

Przypomnijmy, oskarżony w tzw. aferze Amber Gold Marcin P. został zatrzymany 29 sierpnia 2012 r., a jego żona Katarzyna P. 15 kwietnia 2013 r.

- Postanowieniem z 12 lutego 2019 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku uwzględnił wniosek Sądu Okręgowego i przedłużył stosowanie tymczasowego aresztowania wobec obojga oskarżonych do 15 kwietnia 2019 r. - mówi sędzia Adamski.

Jak się dowiedzieliśmy, sąd wskazał na grożącą oskarżonym surową karę pozbawienia wolności, obawę matactwa, zawiłość sprawy.

- Z uwagi na końcową fazę procesu ważne jest, aby miał on niezakłócony przebieg - słyszymy od sędziego Adamskiego. Dodaje on, że zdaniem Sądu Apelacyjnego, tylko stosowanie tymczasowego aresztowania może zapobiec zakłóceniu procesu. - Sąd Apelacyjny wskazał też, że Sąd Okręgowy ma podejmować starania, aby zakończenie procesu nastąpiło we wskazanym okresie, o który ten sąd wnioskował - podsumowuje sędzia Adamski.

