Prognoza pogody dla Pomorza 21.03.2019. Jaki pierwszy dzień wiosny?

Jaka będzie pogoda w czwartek?

Synoptycy zapowiadają ładny dzień na Pomorzu. Co prawda będzie spore zachmurzenie, ale - z większymi przejaśnieniami, po południu miejscami małe. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna w Trójmieście do 10°C. Wiatr słaby, przeważnie umiarkowany, tylko nad morzem dość silny, na północy kraju okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 55 km/h.

Jaka będzie pogoda jutro?

Jutro bardzo podobnie. W dzień zachmurzenie duże, miejscami zmniejszające się do umiarkowanego i słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C na wybrzeżu do około 14°C w centrum, do 18°C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Jak będzie pogoda na Pomorzu? Kliknij w obrazek, aby dowiedzieć się więcej!



Jaka będzie pogoda na najbliższe dni?

Sprawdźcie, jaka będzie pogoda w całej Polsce - prognoza pogody na najbliższe trzy dni. Zobaczcie wideo: