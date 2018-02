Prognoza pogody na 10 lutego 2018. Będzie mroźno i pochmurno. Zobaczcie szczegółową prognozę pogody na 10.02.2018 r.

Na Pomorzu w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie duże. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C. Wiatr słaby, przeważnie południowo-wschodni.W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, w rejonie Półwyspu Helskiego -1°C. Wiatr początkowo słaby, później umiarkowany, południowy.Na Pomorzu w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane wzrastające do dużego. Po południu i wieczorem miejscami słabe opady śniegu . Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, z kierunków południowych.W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, z kierunków południowych.Sprawdźcie, jaka będzie pogoda w całej Polsce - prognoza na najbliższe trzy dni. Zobaczcie wideo: