Prognoza pogody na poniedziałek, 22 stycznia 2018 roku. IMGW ostrzega przed porannymi oblodzeniami. Zapowiadane są ujemne temperatury od -1 do - 4 na południu regionu. Zobaczcie szczegółową prognozę pogody na 22.01.2018 roku.

Nad ranem silne zamglenia, miejscami marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Miejscami oblodzenie nawierzchni.Wiatr słaby, początkowo zmienny, nad ranem przechodzący na kierunki południowe.Jak informuje IMGW w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano miejscami marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Do południa możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna do -4°C do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem miejscami porywisty, południowo-wschodni.W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Temperatura minimalna od -8°C do -6°C, nad morzem około -4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem miejscami porywisty, południowo-wschodni.W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od -3°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem miejscami porywisty, z kierunków południowych.Sprawdźcie, jaka będzie pogoda w całej Polsce - prognoza pogody na najbliższe trzy dni. Zobaczcie wideo: