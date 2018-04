Jaka będzie pogoda czwartek, 26.04.2018? Na Pomorzu wciąż możliwe są burze. Zobaczcie szczegółową prognozę pogody na 26 kwietnia 2018.

Prognoza pogody dla Pomorza na czwartek 26.04.2018

Prognoza pogody dla Pomorza na piątek 27.04.2018

Prognoza pogody dla Pomorza na weekend

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu , lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C, nad morzem od 10°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w strefie nadmorskiej początkowo dość silny, porywisty, zachodni i południowo-zachodni.W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami rozpogodzenia. Początkowo lokalnie przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w strefie nadmorskiej porywisty, zachodni i południowo-zachodni.W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Lokalnie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11°C do 14°C. Wiatr słaby, w strefie nadmorskiej początkowo umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Temperatura minimalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby wzmagający się do umiarkowanego, południowo-zachodni skręcający na południowo-wschodni.Sprawdźcie, jaka będzie pogoda w całej Polsce - prognoza pogody na najbliższe trzy dni. Zobaczcie wideo: