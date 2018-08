Prognoza pogody na niedzielę, 5 sierpnia 2018. Na Pomorzu będzie bardzo ciepło, ale chłodniej niż ostatnio. Upał da nam od siebie odpocząć. Zobaczcie szczegółową prognozę pogody na 5.08.2018.

Prognoza pogody na niedzielę

Prognoza pogody na jutro

Prognoza pogody na najbliższe dni

W dzień na Pomorzu zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Przelotne opady deszczu , przed południem możliwe słabe burze, głównie w powiatach wschodnich. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.[TVN Meteo]W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Lokalnie przelotne opady deszczu, głównie w północnych powiatach. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C, nad samym morzem około 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km/h, zachodni.W dzień na Pomorzu zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, po południu zanikające. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem porywisty, wieczorem słabnący, zachodni i północno-zachodni.W nocy zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane. Nad ranem w rejonie Zatoki Gdańskiej słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C, nad samym morzem około 20°C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, zachodni, skręcający na południowy.Sprawdźcie, jaka będzie pogoda w całej Polsce - prognoza pogody na najbliższe trzy dni. Zobaczcie wideo:[TVN Meteo]