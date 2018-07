Prognoza pogody na piątek, 27 lipca 2018? Będzie bardzo ciepło, ale możliwe są burze. Zobaczcie szczegółową prognozę pogody na 27.07.2018.

Na Pomorzu w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W powiatach wschodnich i południowych przelotne opady deszczu, miejscami burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 26°C do 29°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w strefie brzegowej okresami dość silny, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 18°C do 20°C, nad morzem około 21°C. Wiatr słaby, w strefie brzegowej początkowo umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.Na Pomorzu w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 10 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna od 29°C do 31°C, nad samym morzem od 26°C do 28°C. Wiatr słaby, w strefie brzegowej okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.Sprawdźcie, jaka będzie pogoda w całej Polsce - prognoza pogody na najbliższe trzy dni. Zobaczcie wideo: