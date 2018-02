Prognoza pogody na piątek, 9 lutego 2018. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Rano silne zamglenia, w Dolinie Wisły marznąca mgła, ograniczająca widzialność do 100 m. Zobaczcie szczegółową prognozę pogody na 09.02.2018 r.

Jaka będzie pogoda w piątek?

Na Pomorzu w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Rano silne zamglenia, w Dolinie Wisły marznąca mgła, ograniczająca widzialność do 100 m. Temperatura maksymalna od -2°C do 1°C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą wschodniego.W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Miejscami silne zamglenia, w Dolinie Wisły możliwa marznąca mgła, ograniczająca widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od -9°C do -7°C, lokalnie na Kaszubach -12°C, jedynie miejscami nad morzem od -6°C do -4°C. Wiatr słaby, zmienny.Na Pomorzu w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od -2°C do 1°C. Wiatr słaby, początkowo zmienny, później z kierunków południowych.W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od -6°C do -5°C, miejscami na Półwyspie Helskim -2°C. Wiatr początkowo słaby, później umiarkowany, rano nad morzem okresami dość silny, z kierunków południowych.Sprawdźcie, jaka będzie pogoda w całej Polsce - prognoza na najbliższe trzy dni. Zobaczcie wideo: