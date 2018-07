Prognoza pogody na poniedziałek, 2 lipca 2018. Jaka będzie pogoda? Będzie chłodno, możliwe opady deszczu, ale mniej wietrznie. Zobaczcie szczegółową prognozę pogody na 1.07.2018 i kolejne dni.

Prognoza pogody na poniedziałek

Jaka będzie pogoda na najbliższe dni?

W dzień zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Okresami przelotne opady deszczu, głównie na krańcach wschodnich. Temperatura maksymalna od 16°C na wschodzie do 19°C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny, do południa w porywach do 65 km/h, północny i północno-zachodni.W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie okresami duże. Miejscami, głównie na wschodzie, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 9°C do 12°C, nad morzem około 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, północno-zachodni.W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Na wschodzie początkowo miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, nad morzem około 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni.W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.Sprawdźcie, jaka będzie pogoda w całej Polsce - prognoza pogody na najbliższe trzy dni. Zobaczcie wideo: