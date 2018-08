W poniedziałek, 6 sierpnia 2018, na Pomorzu będzie bardzo ciepło, ale nie upalnie. Zobaczcie szczegółową prognozę pogody na 6.08.2018.

W dzień na Pomorzu zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Lokalnie słabe, przelotne opady deszczu, po południu zanikające. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem porywisty, wieczorem słabnący, zachodni i północno-zachodni.W nocy zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane. W rejonie Zatoki Gdańskiej możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C, nad samym morzem około 20°C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, zachodni, skręcający na południowy.W dzień na Pomorzu bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 27°C do 30°C. Wiatr słaby, w strefie brzegowej okresami umiarkowany, z kierunków południowych.W nocy bezchmurnie. Temperatura minimalna od 17°C do 19°C, nad samym morzem około 20°C. Wiatr słaby z kierunków południowych.