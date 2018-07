1.08.2018 r. nastąpi rewolucja w programie 300 plus. Od środy wnioski można będzie można składać nie tylko online, ale również w tradycyjnej, papierowej formie. W całej Polsce złożono już ponad milion wniosków o 300 plus. Na Pomorzu - 73 tys.



300 plus to świadczenie, które nie podnosi dochodów, nie jest uzależnione od dochodu, nie podlega egzekucji komorniczej

Ponad 73 tys. Pomorzan zgłosiło się po 300 zł na wyprawkę szkolną w ramach nowego rządowego programu "Dobry Start".- To ponad 1/4 uprawnionych osób z województwa pomorskiego. W naszym województwie uprawnionych do tego świadczenia jest 339 tys. osób – mówił na konferencji prasowej, która odbyła się 31.07. Mariusz Łuczyk, wicewojewoda pomorski.- Najwięcej wniosków złożono w Gdańsku – 17,5 tys., w Gdyni – 8,6 tys., w Słupsku – 3,3 tys., w Kolbudach – 722, a w Szemudzie – 484 – wylicza wicewojewoda.Od 1 lipca można składać wnioski w ramach nowego rządowego programu „Dobry Start”. Rodzice mogą otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.- Jest to ważny program, który wspiera rodziny w tym ważnym okresie przed rozpoczęciem roku szkolnego, gdy wydatki mocno rosną. Na świadczenia przeznaczymy ponad 105 mln zł. Do gmin i powiatów przekazaliśmy już 51 mln, czyli ponad połowę tej sumy – informuje wicewojewoda pomorski.Pierwsze przelewy trafiły na konta rodziców już w połowie lipca.- Pierwsze środki na wypłatę świadczeń przekazaliśmy 11 lipca. Gdańsk jako pierwszy już po dwóch dniach zaczął przelewać pieniądze – podkreśla, zastępca dyrektora do spraw pomocy społecznej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.- Co ważne, jest to świadczenie, które nie podnosi dochodów, nie jest uzależnione od dochodu, nie podlega egzekucji komorniczej – dodaje- Możliwość składania wniosków za pośrednictwem internetu bardzo ułatwiła nam pracę. Zamiast się skupić na ich przyjmowaniu i przepisywaniu do systemu, możemy je od razu rozpatrywać - mówiz Gdańskiego Centrum Świadczeń.Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.- Zakładamy, że ze świadczenia skorzysta 4 mln 600 tys. uczniów w skali kraju - mówił niedawno w Gdańsku, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.