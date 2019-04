Program „Czyste Powietrze” to wielka szansa. Możesz zdobyć dofinansowanie - nawet prawie 50 tys. zł. Dotacje czekają!

Jak wynika z badań, smog to jedna z najczęstszych nienaturalnych przyczyn zgonów w Polsce - można ją liczbowo porównywać właściwie tylko ze skutkami palenia papierosów. O ile jednak palacze sami kręcą sznur na własną szyję, o tyle smog zagraża każdemu z nas. Tymczasem wszyscy mamy wpływ na to, czym oddychamy.

Zmiany są konieczne

Ogromną szansą jest program „Czyste Powietrze”, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i daje rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysokoemisyj-nego kotła grzewczego.

Ograniczenie emisji szkodliwych substancji

Program „Czyste Powietrze” będzie realizowany do 2029 r. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Przyczyny smogu

Jednym z głównych powodów problemu smogu w naszym kraju jest tak zwana niska emisja, czyli uwalnianie do atmosfery szkodliwych substancji. Jak się jednak okazuje, sama wymiana systemu ogrzewania nie jest wystarczająca. Bez odpowiedniej izolacji domu całe ciepło może szybko przeniknąć na zewnątrz. Wiele domów w Polsce było budowanych w czasach, kiedy jeszcze nie stosowano rozwiązania uwzględniającego izolację cieplną, co prowadzi do marnowania energii i dużych strat ciepła, a także do wyższych rachunków za ogrzewanie. Dlatego tak ważna jest termomodernizacja domów, która dodatkowo wpłynie na oszczędności w domowym budżecie.

Możesz wiele zaoszczędzić

Inwestycje dofinansowane z programu „Czyste Powietrze” zapewniają lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku. Ocieplenie nieruchomości połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40 proc.

- Z dofinansowania na wymianę okien i ocieplenie budynku skorzystać mogą wyłącznie beneficjenci, którzy jednocześnie wymieniają nieefektywne źródło ciepła - mówi Ewa Chmielecka, naczelnik Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Kościerzyna. - Program dotyczy przede wszystkim wymiany nieefektywnych pieców. W związku z tym na samą termomodernizację bez wymiany pieców nie można uzyskać dofinansowania.

Obecnie adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Mogą oni wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie.



Pod uwagę brane są dochody domowników

- Poziom wnioskowanego dofinansowania uzależniony jest od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, liczonego zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie i wynosi do 90 proc. kosztów kwalifikowanych - mówi Ewa Chmielecka. - Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, przy czym przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. W ramach konkursu „Czyste Powietrze” można uzyskać dofinansowanie w przypadku budynków nowo budowanych jednorodzinnych na koszty związane z zakupem i montażem urządzeń i instalacji (wraz z przyłączami), spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody. W przypadku nowo budowanych budynków jednorodzinnych dofinansowaniu podlega wyłącznie źródło ciepła wraz z przyłączem (jeśli jest wymagane). Nie podlega dofinansowaniu instalacja c.o. oraz c.w.u. - dodaje Ewa Chmielecka.

Warto dodać, że maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia od których liczona jest wysokość dotacji, wynosi 53 tys. złotych.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

- docieplenie przegród budynku,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Warunek podstawowy:

- Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.

- Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.



Energia ze słońca

Coraz więcej mieszkańców chętnie korzysta z nowoczesnych rozwiązań. Kolektory słoneczne i fotowoltaika cieszą się rosnącą popularnością. Na wielu dachach, zwłaszcza nowo powstających budynków, możemy zobaczyć charakterystyczne panele. Osoby, które chciałyby zainwestować w takie rozwiązania, mogą liczyć na wsparcie.

- Wsparcie finansowe na zakup i montaż instalacji solarnej bądź mikroinstalacji fotowoltaicznej udzielane jest wyłącznie w formie niskooprocentowanych pożyczek - dodaje Ewa Chmielecka.

Program „Czyste Powietrze” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego województwa. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, jak ważne jest dbanie o środowisko.

Wszystko o programie

Pełne informacje dotyczące Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce „Czyste Powietrze”.

Gdzie złożyć wniosek

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Można go zatem złożyć w dowolnym terminie. W naszym województwie wnioski są rozpatrywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.

Tel. (58) 743 18 20 lub (58) 743 18 21

adres: 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8

www: www.wfos.gdansk.pl

e-mail: czystepowietrze@wfos. gdansk.pl

Dodatkowo przez portal beneficjenta wfośigw w Gdańsku można:

- pobrać wniosek do dofinansowania (forma elektroniczna PDF ułatwiająca wypełnienie) wraz z załącznikami

- złożyć elektroniczną formę wniosku korzystając ze skrzynki podawczej (należy dostarczyć również formę papierową wniosku)

- otrzymywać informacje od pracownika Funduszu w sprawie złożonego wniosku (obustronna komunikacja).

