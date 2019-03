Program Mama 4+ . Najstarsza beneficjentka na Pomorzu ma... 98 lat

- Do poniedziałku włącznie, czyli do 18 marca, do obu pomorskich oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Gdańsku i w Słupsku) wpłynęło 3411 wniosków o rodzicielskie świadczenia uzupełniające, wśród nich są dwa złożone przez mężczyzn - podaje Krzysztof Cieszyński, rzecznik pomorskiego ZUS. - Przeważają wnioski od pań z przedziału wiekowego 60-69 lat, ale jest też 11 wniosków z przedziału wiekowego 90-99 lat. Najstarsza wnioskodawczyni ma 98 lat.

Jak tłumaczą przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (bardziej znana pod hasłem Mama 4+) to ustawa, która ma na celu „uhonorowanie osób, które poświęciły się opiece nad dziećmi, co odbiło się negatywnie na ich zabezpieczeniu emerytalnym”.

- Świadczenie z programu Mama 4+ może otrzymać matka, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci. Do tego musi osiągnąć wiek co najmniej 60 lat oraz nie posiadać niezbędnych środków do życia. Przez matkę rozumie się także kobietę, która nie jest matką biologiczną, ale wychowywała dziecko współmałżonka lub przysposobione - wyjaśnia Krzysztof Cieszyński.

Pomimo swojej nazwy, obowiązujący od marca rządowy program adresowany jest także do mężczyzn. Ojcowie mogą z niego skorzystać w trzech sytuacjach: po pierwsze wtedy, gdy doszło do śmierci matki dziecka, po drugie, jeśli doszło do porzucenia przez nią dziecka, po trzecie, wtedy, gdy w sposób trwały matka zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. - Zasady są takie same - również muszą osiągnąć wiek emerytalny (65 lat) i nie posiadać dochodu, zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Wszystkie te przesłanki muszą wystąpić łącznie - wyjaśnia Cieszyński.

Świadczenie jest przyznawane w takiej wysokości, by łącznie z pobieraną emeryturą lub rentą nie przekroczyło kwoty minimalnej emerytury - 1100 zł brutto. Gdy osoba zgłaszająca się nie ma prawa do emerytury, świadczenie będzie wynosiło właśnie 1100 zł brutto.

- Pierwsze wypłaty w ramach programu zrealizowaliśmy 8 marca. Zainteresowanie jest duże. W lutym o emerytury z programu Mama 4+ w naszych pomorskich placówkach pytało 5,1 tys. osób, w marcu było ich 4,6 tys. osób - podaje Krzysztof Cieszyński.

Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uprawnionych do świadczenia w ramach programu Mama 4+ jest w sumie blisko 80 tys. Polaków. Dla 60 tys. osób (które w ogóle nie nabyły prawa do emerytury) świadczenie będzie wynosić pełne 1100 zł brutto. 20 tys. osób (które posiadają prawo do emerytury, ale niepełne) otrzymają środki w takiej wysokości, by ich świadczenie zrównało się z emeryturą minimalną.

Do tej pory ZUS w całym kraju przyjął 30 tys. wniosków, a KRUS - 250. Po środki zgłosiło się w sumie 36 mężczyzn.

