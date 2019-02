Program telewizyjny "Szansa na sukces" wraca na antenę TVP. Castingi w czterech miasta w Polsce, także w Gdańsku

Lubisz śpiewać? Śpiewasz od małego? Solo, w duecie lub zespole? Przyjdź na casting do programu „Szansa na sukces” - zachęcają organizatorzy.

Żeby wziąć udział w nowej edycji programu „Szansa na sukces Opole 2019”, wystarczy wziąć udział w castingu. Przesłuchania odbędą się w czterech miastach w Polsce: w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku i Katowicach. Rozpoczną się o godzinie 9.00 i potrwają cały dzień.

"Szansa na sukces". Jak przygotować się na casting?

Trzeba przygotować dwa dowolne polskie utwory, a podkłady muzyczne zgrać na pendrive lub zaśpiewać a"cappella.

Casting jest przeznaczony dla osób od 12 roku życia. Górnej granicy wieku nie ma. Nie ma też żadnych preferencji co do repertuaru. Każdy może zaśpiewać to, co wychodzi i pasuje mu najlepiej. Ważne, by były to utwory w języku polskim.

"Szansa na sukces". Szansa na karierę estradową?

„Szansy na sukces” nie trzeba reklamować. To pierwszy program w polskiej telewizji, w którym śpiewać mógł każdy. Wyłowił takie gwiazdy jak Justyna Steczkowska, Kasia Stankiewicz, Joanna Kulig. Znane nazwiska można by mnożyć. Faktem jest, że dla wielu udział w programie był początkiem estradowych sukcesów. Inni traktowali go, jako szansę na dobrą zabawę i przygodę. Teraz po kilku latach przerwy program wraca w nowej odsłonie, by znów dać szansę wszystkim, dla których śpiewanie to wielka radość.