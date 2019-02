Program wyborczy Aleksandry Dulkiewicz. Kandydatka w Gdańsku Brzeźnie przedstawiła pięć głównych punktów programu [zdjęcia]

Jeśli uda jej się wygrać wyścig o fotel prezydenta w przedterminowych wyborach, w kadencji 2019-2023 Aleksandra Dulkiewicz będzie chciała położyć nacisk m.in. na ulepszanie organizacji komunikacji miejskiej, budowę nowych żłobków, przedszkoli i szkół, a także aktywizację seniorów.



Sprawnie i bezpiecznie

- Pierwszy punkt mojego programu dla Gdańska brzmi: Sprawnie i bezpiecznie poruszam się po Gdańsku. To przede wszystkim nacisk na jeszcze lepszą organizację komunikacji publicznej – już w najbliższą środę podpiszemy umowy na wypożyczenie nowych autobusów, które będą się poruszać po Gdańsku, a w kwietniu przyjadą do nas tramwaje. Naszym priorytetem będzie także hasło "zero wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych i rowerzystów" – mówiła w czasie niedzielnej konferencji Aleksandra Dulkiewicz. - Drugi punkt mojego programu to zdrowie i szczęście gdańskich rodzin.



Nowe żłobki, przedszkola i szkoły

Jak przekonywała w niedzielę kandydatka na prezydenta miasta, chodzi przede wszystkim o budowę nowych żłobków, przedszkoli i szkół.

- Pracujemy już nad programem żłobkowym, w zeszłym tygodniu otworzyliśmy kolejną placówkę, ale zgodnie z obietnicami, pracujemy nad następnymi, zarówno żłobkami, jak i przedszkolami i szkołami. Jeśli chodzi o zdrowie, w tym tygodniu spotkamy się w jednym z gdańskich szpitali, by opowiedzieć o programach zdrowotnych, profilaktycznych, które już w Gdańsku realizujemy, ale które będziemy nadal rozwijać i rozszerzać. To m.in. szczepienia HPV czy kontynuacja programu in vitro. Przypomnę, że w tym roku zwiększyliśmy kwotę na program in vitro o pół miliona złotych – mówiła w czasie konferencji Aleksandra Dulkiewicz.

Kolejny punkt jej programu wyborczego to: Gdańsk – najlepsze miejsce do rozwoju przedsiębiorczości.

- Chodzi m.in. o metropolitalny rynek pracy. Wielu z nas mieszka w Gdańsku, a pracuje w Gdyni, albo odwrotnie – mieszka w Gdyni, a pracuje w Gdańsku czy Sopocie, albo nawet w regionie, dlatego kładziemy duży nacisk na rozwój połączeń komunikacyjnych i węzłów przesiadkowych z różnymi środkami komunikacji, od Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, przez Szybką Kolej Miejską, po integrację z transportem publicznym. Ten punkt programu to też aktywizacja ludzi biernych zawodowo. Obecnie wyzwaniem są ręce do pracy. Chodzi o aktywizację zawodową seniorów, oczywiście w takim wymiarze godzin, jaki jest dla nich wygodny – tłumaczyła Aleksandra Dulkiewicz.



Wszystko dla Gdańska, Gdańsk dla Wszystkich

Następne cele, o jakich mówiła w czasie niedzielnej konferencji to: Gdańsk – najlepsze miejsce do życia oraz Wspólnie decydujemy o naszych gdańskich sprawach. Chodzi o dalszą rozbudowę dróg do biegania i ścieżek rowerowych wokół zbiorników retencyjnych, ale także o realizację programów proekologicznych, mających na celu dbałość o środowisko naturalne.

- Już dzisiaj Gdańsk jest liderem jeśli chodzi o panele obywatelskie i konsultacje społeczne. W piątek zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do Rad Dzielnic i jeśli wszystko pójdzie dobrze, to we wszystkich dzielnicach Gdańska powstaną Rady Dzielnic – mówiła Aleksandra Dulkiewicz. - Podsumowując, Wszystko dla Gdańska, Gdańsk dla Wszystkich.

