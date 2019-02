Projekt "Kreatywni w modzie" 2019. Gala finałowa i pokaz mody w Centrum Hewelianum w Gdańsku [zdjęcia, wideo]

Nocne maratony walentynkowe w Heliosie. Co będzie można zobaczyć? [Mamy zaproszenia!]

Dawka śmiechu czy grozy? Co wybieracie? Kina Helios zapraszają na nocne maratony walentynkowe. Do wyboru aż dwa zestawy filmów: z czterema przerażającymi horrorami lub z wszystkimi częściami Planety Singli. Mamy zaproszenia do rozdania.