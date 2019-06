Projekt specustawy dot. Westerplatte po pierwszym czytaniu na sejmowej komisji. Prezydent Dulkiewicz: kolejne rozmowy z rządem za tydzień

- Próbowaliśmy dziś wraz z dyrektorem Muzeum Gdańska prof. Waldemarem Ossowskim apelować do posłów, by wstrzymali prace nad tą naszym zdaniem niekonstytucyjną ustawą. W nowoczesnej Polsce nie było dotychczas żadnego muzeum budowanego specustawą, w dodatku przygotowaną w trybie poselskim, maksymalnie skracającym ścieżkę wszelkich konsultacji - mówiła prezydent Gdańska .

- O projekcie planowanego specustawą muzeum bowiem nie wiemy praktycznie nic. Pragnę też przypomnieć, że tradycję obchodów wybuchu II Wojny Światowej na Westerplatte przywrócił w 1998 roku śp. prezydent Paweł Adamowicz wraz z harcerzami. W kwietniu zeszłego roku Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę o przygotowaniu obchodów tegorocznej, 80 rocznicy. Prezydent Adamowicz wysłał listy do Prezydenta RP, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, zapraszając do wspólnej organizacji tego wydarzenia. Odpowiedź dostaliśmy 8 maja tego roku. Na 2,5 miesiąca przed 1 września - dodawała prezydent Dulkiewicz.

W przyszły wtorek 25 czerwca rozmowy o przyszłości Westerplatte ma ona kontynuować z wiceministrem kultury Jarosławem Sellinem, wyznaczonym do tego przez premiera Mateusza Morawieckiego. Prezydent Gdańska stawia jednak warunek - chciałaby żeby w tej rozmowie udział wzięli też przedstawicieli kombatantów, środowisk muzealnych, architekci i historycy sztuki.

Dziś także o kolejnym liście przeciwko specustawie poinformowało Muzeum Gdańska . Pismo - tym razem stworzone przez ogólnopolskie, liczące ponad tysiąc członków Stowarzyszenie Muzealników Polskich - zostało wysłane do premiera, marszałka Sejmu oraz ministra kultury .

To już trzeci protest środowisk związanych z nauką i kulturą w ostatnich tygodniach. Wcześniej na podobne argumenty powoływał się Komitet Polski Międzynarodowej Rady Muzeów. Przeciwko działaniom zmierzającym do przejęcia Westerplatte i dyskredytowaniu Gdańska wystąpili też profesorowie Cezary Obrach-Prądzyński, Józef Borzyszkowski, Janusz Rachoń oraz Cezary Motyka. Dołączyło do nich 3026 osób.