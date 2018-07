Działacze Ruchu Społecznego Lepszy Gdańsk chcą ułatwionego dostępu do usług opiekuńczych dla tzw. osób zależnych, czyli głównie starszych i schorowanych mieszkańców. Projekt obywatelskiej uchwały złożyli w czwartek, 26 lipca, w Radzie Miasta.

Obecnie refundacja tych usług to fikcja, chcemy to zmienić, ułatwić potrzebującym do nich dostęp. Po proponowanych przez nas zmianach będą tańsze usługi opieki. Jeśli teraz kogoś na nie nie stać, to po przyjęciu naszego projektu to się zmieni i będzie go stać.

Dlatego bardzo się cieszę, że razem mogliśmy przygotować ten projekt uchwały, że zebraliśmy pod nim tyle podpisów. Ludzie pytali nas na ulicach, kto nam za to płaci. Nikt, podpisy zbieraliśmy, angażując wolontariuszy, po godzinach naszej pracy.

Jeżeli projekt uchwały nie zawiera 2000 pozytywnie zweryfikowanych podpisów lub nie spełnia warunków formalno-prawnych albo nie będzie możliwy do realizacji z przyczyn finansowych, nie jest kierowany pod obrady Rady a Przewodniczący Rady niezwłocznie informuje wnioskodawców z podaniem uzasadnienia. Prezydent przedstawia swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem najpóźniej w terminie 45 dni od otrzymania wniosku.

Pod projektem uchwały obywatelskiej Lepszego Gdańska podpisało się ponad 2, 7 tys. osób. To więcej, niż wymagane prawnie minimum, które wynosi 2 tys. osób. Podpisy aktywiści zbierali od maja. Dziś ich listę wraz z treścią proponowanych zmian złożyli w Biurze Rady Miasta Gdańska.Projekt uchwały obywatelskiej dotyczy usług opiekuńczych dla seniorów, osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Usługi opiekuńcze, czyli np. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych są wykonywane przez samorząd.Przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, czy choroby wymagają pomocy lub takim, którymi rodzina nie chce lub nie może się zaopiekować.- mówią aktywiści.Głównym założeniem uchwały obywatelskiej jest podniesienie progu dochodowego, do którego w ogóle nie płaci się za usługi opiekuńcze. Obecnie w Gdańsku osoba samotna nie płaci za usługi opiekuńcze, gdy jej miesięczny dochód nie przekracza 634 zł netto. Osoba w rodzinie - gdy dochód na jedną osobę nie przekracza 514 zł.Lepszy Gdańsk chce to kryterium zwiększyć odpowiednio do 951 zł w przypadku osoby samotnej i 771 zł dla osoby w rodzinie. Proponuje zmniejszenie odpłatności dla osób samotnych niemal o połowę.- To nasza druga uchwała obywatelska. Pierwszą było „Dzieciaki bez Biletów”, która odniosła sukces. Liczymy, że tym razem będzie podobnie, tym bardziej, że sprawa jest absolutnie priorytetowa, bo w mieście mamy coraz więcej ludzi uwięzionych we własnych domach, którzy nie dostają podstawowej opieki - mówił dziś Jędrzej Włodarczyk z Lepszego Gdańska - Liczymy na to, że w tej sprawie będzie ponadpartyjna zgoda, że wszyscy w Radzie Miasta poprą tę uchwałę, bo to nie jest sprawa polityczna. Apeluję do radnych i prezydenta, aby nie zwlekali z procedowaniem tej uchwały, aby trafiła ona pod obrady jeszcze w tej kadencji- dodał.Elżbieta Jachlewska, kandydatka LG na prezydenta Gdańska podkreślała, że sprawy społeczne są jej bardzo bliskie.- powiedziała Jachlewska.Z wyliczeń Lepszego Gdańska wynika, że wprowadzenie projektu w życie kosztowałoby budżet miasta ok. 3 mln zł rocznie.- Obecnie miasto ponosi koszt tych usług na poziomie 3, 5 mln zł. My chcemy tę kwotę podwyższyć przynajmniej do 6 mln zł - wskazywał Piotr Bauć – Teraz w Gdańsku czeka się nawet 6 miesięcy na decyzję o przyznaniu usługi, a jednym z powodów jest kwestia ilości pieniędzy. Jeżeli kwotę podniesiemy, to automatycznie skróci się kolejka. To nie są wielkie pieniądze przy 3 miliardach złotych w budżecie miasta, a mogą znacznie poprawić sytuację wielu osób w trudnej sytuacji- tłumaczył Bauć.Nie wiadomo jeszcze, kiedy projektem podczas sesji zajmą się miejscy radni. Wszystko zależy od tego, ile potrwają procedury formalne. Jak informuje Wioletta Krewniak z Biura Rady Miasta Gdańska, przewodniczący Rady musi w terminie 14 dni od otrzymania uchwały, skierować projekt do prezydenta z wnioskiem o dokonanie weryfikacji listy podpisów pod kątem zgodności z rejestrem wyborców, przeprowadzenia analizy prawnej projektu uchwały, zaopiniowania przez Skarbnika Miasta Gdańska.- wskazuje Wioletta Krewniak.Jeśli uda się przejść przez powyższe, przewodniczący Rady kieruje do zaopiniowania przez Komisje projekt uchwały, który spełnia wszystkie wymogi, a następnie pod obrady Rady w terminie 3 miesięcy od jego przedłożenia. Wszystko wskazuje więc na to, że uchwała obywatelska będzie procedowana już w nowej kadencji.