Prokuratura uzupełnia zarzuty w sprawie okradanych grobów. Śledczy przedstawili sześć kolejnych zarzutów

Jak wyjaśniła prokurator Wawryniuk, pięć zarzutów dotyczy znieważenia miejsc spoczynku poprzez rozbicie płyt grobowców, a następnie ograbienia grobów ze zwłok.

- Do czynów tych dochodziło w okresie od stycznia 2015 roku do listopada 2016 roku na terenie cmentarzy parafialnych w Gdańsku, Gdyni, Rumi, Lęborku oraz Olsztynie. Jeden zarzut dotyczy usiłowania ograbienia grobu. To zdarzenie miało miejsce w maju 2005 roku w Gdańsku na cmentarzu komunalnym - mówi prok. Wawryniuk.

Dodaje, że uzupełnione zarzuty są efektem zebranego materiału dowodowego, w tym wyników badań DNA identyfikujących ujawnione w listopadzie 2017 roku szczątki ludzkie.

- Czynności z udziałem podejrzanego zostały przeprowadzone 16 października 2018 roku. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień - informuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

I podsumowuje: - Do chwili obecnej Dariuszowi R. łącznie zarzucono popełnienie 14 czynów dotyczących znieważenia miejsc spoczynku oraz usiłowania lub dokonania ograbienia grobów ze zwłok. Do czynów tych dochodziło w okresie od maja 2005 roku do października 2017 roku.

Podejrzany przebywa w areszcie.

