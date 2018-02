Prawie 25 tysięcy złotych z publicznej kasy wydać miał gdański magistrat na procesy związane z wypowiedziami prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, kolejne 1,7 miliona zł Urząd Miejski w Gdańsku mógł niegospodarnie wydać na zapłatę prywatnym kancelariom prawnym – tak twierdzi prokuratura, która wszczęła w piątek 16 lutego śledztwo w tej sprawie.

- Śledztwo zostało wszczęte dzisiaj [16 lutego 2018 r. -dop. red.]. Dotyczy obsługi prawnej Urzędu Miasta przez zewnętrzne kancelarie prawnicze i zasadność wydatkowania kwot pieniężnych na taką obsługę w sytuacji, kiedy urząd dysponuje własnymi komórkami prawnymi i zatrudnionymi na etacie radcami prawnymi. Chodzi o podejrzenie niezasadności i niegospodarności takiego postępowania - tłumaczy, szef prowadzącej sprawę Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz.I dodaje: - Drugi wątek dotyczy z kolei dwóch procesów, które wytoczono prezydentowi: jeden był procesem wytoczonym przez obywatela z oskarżenia prywatnego o zniesławienie i znieważenie, drugi był procesem cywilnym wytoczonym przez tego samego obywatela. W obu tych sprawach prezydent był reprezentowany przez kancelarię prawną, która była opłacana z pieniędzy miasta i tu powstaje pytanie: czy w takich sprawach jest to zasadne by z publicznych pieniędzy płacić prywatnej kancelarii?Według śledczych, o wyrokach w dwóch procesach śledczy nie informują bowiem nie tego dotyczy prowadzone postępowanie. Jak się dowiadujemy przedmiotem sporu były wypowiedzi prezydenta z 2016 roku.Zupełnie inny rząd kwot dotyczy kosztów wynajmowania kancelarii prawnych do obsługi magistratu i podległych mu jednostek. Umowy z nimi zawierać mieli kierownicy z urzędu, kancelarii prezydenta, Wydziału Gospodarki Komunalnej, poszczególnych wydziałów, ale też np. członkowie zarządu Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska czy Cappella Gedanensis.- Jak dotąd w sprawie nikt nie został przesłuchany – zastrzega prok. Remigiusz Signerski, który tłumaczy, że śledztwo ma odpowiedzieć na pytanie czy zlecanie „na zewnątrz” usług prawniczych było zgodne z przepisami oraz zgodne z zasadą „dobrego gospodarowania mieniem publicznym” przez prezydenta. Prokurator tłumaczy, że na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów, ale śledztwo prowadzone jest na okoliczność podejrzenia przestępstwa zagrożonego karą od roku do 10 lat więzienia.