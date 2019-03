Protest "Solidarności" w Gdańsku. Złoty pomnik Tuska

- To nasz prezent dla pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz z okazji dzisiejszego głosowania. Ci którzy tak chętnie walczą o Konstytucję, teraz ją łamią- mówi Karol Guzikiewicz, radny sejmiku woj. pomorskiego i wiceprzewodniczący zakładowej Solidarności Stoczni Gdańskiej. - Będzie go sobie mogła postawić w Europejskim Centrum Solidarności, bo tam też jest zakłamanie historii.

Koszulka na naszym pomniku to symbolika walki KOD o Konstytucję. Przywołujemy trzy bardzo ważne artykułu. Najważniejszy jest ten, który mówi, że bez wyroku sądowego nikogo w Polsce nie wolno skazywać. My też chcemy by sprawa ks. Jankowskiego została wyjaśniona. Ale nie na drodze samosądu, wandalizmu. Miejsce wyjaśniania tego to nie Rada Miasta, tylko sąd- podkreśla Guzikiewicz.

Drugi artykuł Konstytucji, na który powołuje się Solidarność, mówi o poszanowaniu pomników, a trzeci o poszanowaniu zmarłego.

- Przestrzeganie konstytucji to domena pani prezydent, walczyła o nią. Więc niech sobie weźmie nasz pomnik na pamiątkę, on jest znany, kiedyś objechał całą Polskę - wskazuje Guzikiewicz.

