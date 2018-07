Najwymowniejsze zdjęcie 11/27 - trzej "tenorzy" jawnych przekrętów. Wiadomo o co im chodzi. Taką kartkę to ja też sobie mogę namalować ale z innym tekstem musiałaby być natomiast świeczki to już "wyższa szkoła wtajemniczenia", dodają powagi i znaczenia zbiegowisku. Szkoda mi tych smutnych twarzy nękanych, prawie wszystkie to podlotki - podlatują pod (liczba dowolna dla umiejących myśleć). Czy na zdjęciu 20/27 to mecenas X, kiedyś też "podpadnięty" prawu?