Zamknięcie ul. Chmielnej od Podwala do skrzyżowania z ul. Spichrzową nastąpi w poniedziałek 9 lipca o godz. 6 rano. Do budynku ZUS-u będzie można dojść jedynie pieszo, dla kierowców natomiast zostanie wytyczony objazd przez ul. Stągiewną i Motławską.

- Nowa organizacja ruchu utrzyma się przez około dwa miesiące. W tym czasie zostanie ułożona nowa nawierzchnia , która przykryje zmodernizowaną sieć wodociągową, elektryczną oraz kanalizację deszczową - informuje Aneta Niezgoda z nadzorującej inwestycję Dyrekcji Rozbudowy Miasta GdańskaPrace na ul. Chmielnej są jednym z elementów trwającej od dłuższego czasu przebudowy Podwala Przedmiejskiego w tym rejonie. Koszt inwestycji to blisko 16 mln zł. Ponad 12 mln to środki miejskie, z czego ok. 60 proc. to środki, które pozyskano w ramach finansowania unijnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe środki, ok. 4 mln zł dołożyła spółka Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. Wykonawcą jest firma MTM z Gdyni.Przypominamy, że docelowo na Podwalu Przedmiejskim przebudowę mają w kolejnych latach przejść jeszcze cztery skrzyżowania. Głównym elementem tych inwestycji będą naziemne przejścia dla pieszych , które na nowo połączą Dolne z Głównym Miastem i sprawić mają, że Podwale przestanie być śródmiejską "autostradą".