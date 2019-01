Przebudowa skrzyżowania ulic Rajskiej i Heweliusza w Gdańsku. Organizacja ruchu została zmieniona do 23 listopada

Ze względu na rozpoczętą w tym tygodniu przebudowę a ul. Heweliusza na odcinku od ul. Korzennej do ul. Rajskiej została wyłączona z ruchu. Objazd do ul. Podwale Staromiejskie od strony Podwala Grodzkiego poprowadzony został ulicami: Gnilną, Łagiewniki i Stolarską. Do ul. Korzennej można dojechać z kolei Podwalem Staromiejskim i ul. Kowalską.

- Taka organizacja ruchu potrwa do 23 listopada. Prosimy kierowców o dostosowanie się do wprowadzonego oznakowania i zachowanie ostrożności - informuje Magdalena Kiljan z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Przypominamy, że spółka Rida poza omawianym skrzyżowanie prowadzi lub już przeprowadziła przebudowy także na ulicach Podmłyńskiej, Pańskiej i Podwalu Staromiejskim Przebudowa.

