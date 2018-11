Przebudowa torowiska na gdańskich Stogach. Od 24 listopada tramwaje nie pojadą na odcinku od ul. Stryjewskiego do plaży

W pierwszej fazie na ul. Stryjewskiego prowadzone będą prace związane z przebudową kolizji sieciowych i sieci: gazowej, ciepłowniczej i kanału burzowego. Będą one rozproszone na kilka odcinków. Równocześnie będzie trwała instalacja nowych sieci teletechnicznych, oświetlenia ulicznego i trakcji tramwajowej.

Ten główny etap inwestycji na Stogach sprawi że tramwaje w dzielnicy od nocy z 23 na 24 listopada (piątek/sobota) dojeżdżać będą tylko do wysokości skrzyżowania ul. Stryjewskiego z ul. Skiby. Tam powstanie tymczasowy przystanek. W dalszą drogę do pętli przy plaży, trzeba będzie się udać zastępczą komunikacją autobusową.

Przypominamy, że w sumie za 110 mln zł na Stogach modernizację przejdzie 3,7 km torów. Odnowione zostaną też przystanki, które będą włączone do monitoringu wizyjnego sieci TRISTAR, a także do systemu informacji pasażerskiej. W ramach inwestycji przebudowywany jest również istniejący układ drogowy (ul. Wosia Budzysza, ul. W. Stryjewskiego, odcinek ul. Nowotnej) wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, chodnikami, drogami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi. Łączna długość przebudowywanych dróg wynosi ok. 2,5 km, chodników 1,9 km a dróg rowerowych i ciągów pieszo rowerowych 1,2 km.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: