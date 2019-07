Przed nami kolejna edycja spacerów "Śladami lwów w Gdańsku"

Uczestnicy spaceru spotkają się przy napisie GDAŃSK na Wyspie Ołowiance, skąd przejdą do umieszczonego nieopodal Gdańskiego Lwa Heweliona z charakterystycznym wiosłem. Następnymi punktami na trasie będą m.in. Długie Pobrzeże, Długi Targ, gdzie będzie można podziwiać nową rzeźbę lwa Heweliona) oraz ul. Długa. Koniec trasy zaplanowano w Bramie Wyżynnej, przy kolejnej rzeźbie gdańskiego lewka.

Spacer trwa ok. godziny, a każdy z uczestników otrzyma upominki! Udział jest bezpłatny, lecz ograniczona liczba uczestników wymaga wcześniejszych zapisów pod adresem spacery@visitgdansk.com lub pod nr tel 58 301 43 55. Zgłoszenia będą przyjmowane do piątku, 19 lipca, do godz. 14:00 lub do wyczerpania miejsc.

Śladami Hewelionów prowadzić będą Ewa Kowalska - inicjatorka i edukatorka realizowanego przez Fundację Wspólnota Gdańska projektu dla przedszkoli „Młody Przewodnik / Młoda Przewodniczka po Gdańsku, oraz Wojciech Krakus, wieloletni edukator w Muzeum Gdańska i Pałacu Młodzieży, będący od niedawna uczestnikiem projektu dla przedszkoli.