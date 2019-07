Przed sąd za fałszywe zeznania w sprawie zabójstwa Adamowicza. Byłemu policjantowi i ochroniarzowi na finale WOŚP grozi 8 lat więzienia

Dopiero we wrześniu poznamy opinię biegłych psychiatrów dotyczącą kluczowej kwestii poczytalności zabójcy Pawła Adamowicza. Od tego dokumentu zależy czy 27-letni Stefan W. trafi na ławę oskarżonych, czy czeka go szpitalne leczenie.

Zaraz po zabójstwie i zatrzymaniu Stefana W., 35-latek miał przekazać policjantom identyfikator z napisem „Media” informując, że to nim posłużył się morderca w celu wejścia na scenę. Szybko okazało się jednak, że to nieprawda.

- W sprawie zabójstwa prezydenta Pawła Adamowicza Dariusz S. był dwukrotnie przesłuchany w charakterze świadka – tłumaczy prok. Grażyna Wawryniuk. - Po raz pierwszy 15 stycznia 2019 roku. Zeznał wówczas nieprawdę, że nigdy nie widział tego identyfikatora i nie przekazywał go funkcjonariuszom policji. Przesłuchany 17 stycznia 2019 roku ponownie zeznał nieprawdę, podając tym razem, że nie pamięta okoliczności przekazania przez siebie identyfikatora. Wiedzę o tym, że to on przekazał identyfikator, uzyskał dzień przed przesłuchaniem od innego pracownika ochrony. Jak ustalono, przed drugim przesłuchaniem, w dniach 16 i 17 stycznia 2019 roku Dariusz S. kontaktował się ze wskazanym przez siebie pracownikiem, nakłaniając go do złożenia zeznań. Miały one potwierdzić jego wersję, przedstawioną następnie w trakcie drugiego przesłuchania – dodaje.