Przejazd rowerowy tunelem pod Martwą Wisłą. Tunelowi pod Martwa Wisłą stuknęły 3 lata! Codziennie przejeżdża nim 26 tys.aut [zdjęcia]

Tunel pod Martwą Wisłą. Nowoczesna arteria drogowa

Tunel pod Martwą Wisłą przez trzy ostatnie lata zdążył wpisać się w infrastrukturalną przestrzeń Miasta Gdańska i odgrywa w niej ważną rolę. Stanowi on bowiem połączenie ważnych arterii komunikacyjnych miasta – Trasy Słowackiego i Trasy Sucharskiego. Dzięki jego wybudowaniu poprawiła się komunikacja między terenami przemysłowymi i portowymi, które są położone po obu brzegach Martwej Wisły. Pojazdy ciężarowe nie muszą już przejeżdżać przez centrum Gdańska, by dostać się na drugi brzeg rzeki. To duże udogodnienie nie tylko dla kierowców ciężarówek, którzy mają do pokonania mniejszą odległość, ale także dla mieszkańców Śródmieścia Gdańska.

- Skierowanie ruchu drogowego przez Tunel pozwoliło „odkorkować” centrum miasta o 20 proc - podaje Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. - Z dobrodziejstw Tunelu pod Martwą Wisłą korzystają również mieszkańcy innych dzielnic Gdańska oraz turyści. Kierując się z dolnych tarasów Gdańska w stronę Warszawy i Łodzi, wybierając trasę przez Tunel pod Martwą Wisłą, można zaoszczędzić w zależności od pory dnia od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

Tunel stał się popularny wśród kierowców, o czym świadczy fakt, że w ciągu ostatniego roku zwiększyła się średnia liczba pokonujących go aut o ok. 1000 pojazdów dziennie. Zmniejszyła się za to częstotliwość zamknięć serwisowych – z dwóch w miesiącu do jednego na trzy miesiące.

Warto również wspomnieć, że inwestycja miała pozytywny wpływ na rozwój infrastruktury w rejonie Trasy Sucharskiego i tereny wokół stały się atrakcyjne inwestycyjnie.

Tunel pod Martwą Wisłą. Bezpieczna droga

Sam tunel to nie tylko dwie wydrążone pod dnem Martwej Wisły rury, którymi przejeżdżają samochody. To naszpikowany nowoczesną techniką skomplikowany system urządzeń elektronicznych, wentylacyjnych, przeciwpożarowych czy odwodnieniowych. Samo okablowanie Tunelu to 190 km różnego rodzaju przewodów. Wszystko po to, by przejazd Tunelem odbywał się płynnie, a co najważniejsze – bezpiecznie. O to, by rzeczywiście tak było przez 24 godziny na dobę czuwa na zmianę 18-osobowy zespół złożony z przedstawicieli Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (GZDiZ) i pracowników firmy Siemens Mobility Sp. z o.o. - czytamy.

Rocznie wykonywanych jest około 1000 różnych czynności związanych z przeglądami obiektu. W tunelu i jego obrębie zainstalowanych jest ponad 100 kamer monitoringu.

W Tunelu znajdują się również punkty SOS, które w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu wykorzystywane są przez kierowców do kontaktu z obsługa Tunelu, a także przejścia poprzeczne między obiema rurami, pozwalające na ewakuację.

Tunel pod Martwą Wisłą. Ma 3 lata

Przedsięwzięcie, jakim była budowa tunelu, rozpoczęło się w październiku 2011 roku. Podczas prac użyto specjalnej maszyny TBM, która wydrążyła dwie rury tunelu, wydobywając jednocześnie 500 tys. ton urobku. Do wykonania tunelu użytych zostało ponad 1000 betonowych pierścieni o wadze 118 tys. ton, a w każdej z rur wylano 800 ton asfaltu.

Tunel udostępniony został do użytku 24 kwietnia 2016 roku, a 16 września 2016 roku otrzymał imię ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego – wieloletniego metropolity gdańskiego.

ZOBACZ! Rok 2018. Przejazd rowerowy tunelem pod Martwą Wisłą