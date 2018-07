Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa przejęła ponad 2,5 tys. podrabianych kołpaków. - Szacuje się, że oryginalny towar wart byłby nawet 300 tys. zł - informują "celno-skarbowi".

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

Jak dowiedzieliśmy się od, sprawa dotyczy kołpaków do samochodów ciężarowych, przywiezionych drogą morską z Tajwanu do Gdyni.- Celno-skarbowi specjaliści z Drugiego Działu Realizacji Granicznego w Gdyni, którzy na co dzień zajmują się m.in. ujawnianiem przestępstw przeciwko własności intelektualnej, w czerwcu br. w wyniku czynności służbowych ujawnili 331 kartonów towarem wątpliwego pochodzenia -Co ciekawe, o tym, że do Polski z Dalekiego Wschodu zmierza ładunek samochodowych akcesoriów funkcjonariusze celno-skarbowi wiedzieli już zanim kontener trafił do gdyńskiego portu.- Analiza ryzyka wykazała jednak, że przedstawiciele branży motoryzacyjnej, do których należą znaki towarowe znajdujące się na importowanych towarach mogli nie mieć nic wspólnego z ich wyprodukowaniem -W związku z podejrzeniem naruszenia praw własności intelektualnej, mundurowi z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni podjęli decyzję o wyładowaniu kartonów i przeliczeniu ich całej zawartości.- O ile ilość towaru była zgodna z przedstawioną dokumentacją to jego legalność pozostawiała wiele do życzenia. Zatrzymano łączniesztuk kołpaków do pojazdów ciężarowych sygnowanych znakami towarowymi siedmiu znanych marek. Przy czym przedstawiciele podmiotów posiadających prawa do znaków towarowych na początku lipca br. potwierdzili jużTłumaczy, że towar wraz z dokumentacją przekazano celem dalszego prowadzenia sprawy do gdyńskiej delegatury Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.Funkcjonariusze pomorskiej KAS podkreślają, że podrabianie akcesoriów samochodowych znanych producentów jest bardzo popularne.- Popyt na kołpaki z nielegalnego źródła w naszym kraju wzmacniania dodatkowo fakt, iż wyjątkowo często oryginalne produkty tego rodzaju stają się łatwym łupem dla złodziei, którzy taki towar oferują później m.in. na aukcjach internetowych -Dodaje, że "niestety naruszanie praw producentów to tylko jeden aspekt nielegalnego procederu."Mundurowi zalecają, by tego typu produkty kupować z pewnego źródła, gdyż chęć zaoszczędzenia pieniędzy może spowodować, że nabywca straci dwa razy.- Podróbki nie przechodzą rygorystycznych kontroli jakości, zatem produkt może nie być tak trwały jak oryginał. Łuszcząca się po czasie farba może okazać się mniejszym problemem niż wadliwe mocowanie, które ostatecznie doprowadzi do utraty ozdobnego elementu auta podczas jazdy -