Po spotkaniach 2. rundy kwalifikacji do Ligi Europy Ekstraklasa przełożyła spotkania pucharowiczów. Zmieniły się także terminy spotkań Arki Gdynia i Lechii Gdańsk.

Następne spotkanie Arki na gdyńskim stadionie nie odbędzie się, jak planowano w niedzielę 12 sierpnia o godz. 15:30. Spotkanie z Górnikiem Zabrze rozegrane zostanie w sobotę 11 sierpnia o godz. 20:30. Odwrotna sytuacja dotyczy Legii Warszawa i Piasta Gliwice. Mecz mistrza Polski przełożony został właśnie z soboty na niedzielę na godz. 15:30.Identyczna sytuacja jest w przypadku wyjazdowego spotkania Lechii Gdańsk z Górnikiem Zabrze. Planowano ten mecz na niedzielę 19 sierpnia na godz. 15:30. W tym terminie rozegrane zostanie spotkanie warszawskiej Legii z Zagłębiem Sosnowiec. Za to biało-zieloni grać będą w sobotę 18 sierpnia. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na 20:30.Zmieniły się także terminy spotkań 6. kolejki Ekstraklasy. Wisła Kraków zagra z Górnikiem Zabrze w sobotę o 20:30, Jagiellonia Białystok z Miedzią Legnica w niedzielę (26.08) o 15:30, o tej samej porze Legia Warszawa zagra z Wisłą Płock.Zmiany wynikają z awansu polskich drużyn do 3. rundy eliminacji do Ligi Europy. Legia przegrała ze Spartakiem Trnava 0:2 w Warszawie i wygrała 1:0 na Słowacji. Wojskowi grali jednak ten dwumecz w ramach kwalifikacji do Ligi Mistrzów, więc ich porażka w dwumeczu skutkowała awansem do 3. rundy eliminacji do Ligi Europy.W czwartek za to mecze eliminacyjne Górnik Zabrze, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Zabrzanie przegrali w dwumeczu 5:1 z Trencinem. Poznaniacy awansowali po dwóch golach strzelonych w dogrywce, a Jagiellonia wygrała z Rio Ave w Białymstoku 1:0, a w Portugalii zremisowała 4:4.