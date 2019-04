Przemysław Staroń, psycholog i kulturoznawca z Uniwersytetu SWPS o paleniu książek: to szczyt pedagogicznego niedouczenia

Kiedy pan słyszy o paleniu książek, jakie jest pana pierwsze skojarzenie?

Wiem, o co panu chodzi...

Spektakle palenia książek urządzał w latach 30. XX w. w Niemczech Hitler i NSDAP...

Choć jest cytat, z którym się zgadzam, że „tam, gdzie pali się książki, na koniec pali się ludzi”, to w przypadku spalenia książek, tej pięknej maski afrykańskiej i innych przedmiotów, którego dokonali księża w Gdańsku, aż takiego skojarzenia nie mam. Jest różnica między instytucjonalnym paleniem książek a czynem pojedynczego nawiedzonego księdza. Gdybym był mniej dbały o język w debacie publicznej, rzekłbym, że są ludzie i parapety, ale tak nie rzeknę. W każdym razie: zdarza się nieraz, że ktoś zrobi coś głupiego w przestrzeni publicznej. Mieliśmy przecież przypadki palenia kukieł, wieszania portretów. To jest oczywiście smutne, oburzające, bolesne, skandaliczne i bezprawne. Mam poczucie straty po tamtym zdarzeniu i chciałbym zaapelować, że jeżeli ktoś będzie chciał palić książki, to niech się zgłosi do mnie. Ja je wezmę. Martwi jednak szczególnie co innego - brak twardej, natychmiastowej reakcji episkopatu na wydarzenia w Gdańsku, choć biorąc pod uwagę to, jak Kościół walczy z plagą pedofilii wśród kleru, to jeszcze musimy na reakcję poczekać... Z drugiej strony, to palenie to jest szczyt pedagogicznego niedouczenia. Jeśli komuś czegoś zabronimy, od razu po to sięgnie. Słyszymy teraz o eventach - zamiast iść do kościoła, będziemy czytać „Harry’ego Pottera”.

Szymon Hołownia reagował, wielu innych księży również... Hołownia pisał wręcz, że palenie książek w Gdańsku to symptom „śmierci polskiego Kościoła”...

Bardzo dobrze, cieszą wszelkie formy potępiania tamtego aktu. Tylko że Hołownia i wielu innych trzeźwo myślących katolików, księży - oni nie są kościelnymi hierarchami. Przecież wskazanie na tych, którzy spalili książki, i stwierdzenie np. „kompromitujecie nas”, leży w interesie całego Kościoła i powinno zostać jasno sformułowane przez jego przywódców. Jacek Międlar został, co prawda, usunięty ze stanu duchownego, ale gdyby w mojej organizacji pojawił się ktoś taki, zrobiłbym wszystko, by rozpoznać przyczyny, dlaczego w ogóle do tego doszło, i byłbym szczególnie czujny w przyszłości.

„Harry Potter”, wg inicjatorów stosu, to książka okultystyczna... Pan podchodzi do serii J.K. Rowling z kulturoznawczą pasją...

Jaki okultyzm? Voldemort przywraca się do życia na cmentarzu, ale to jest bohater negatywny. Czytelnik nie identyfikuje się z Voldemortem, a Harry Potter pokonuje zło, zwycięża dzięki miłości i poświęceniu. To jest jakieś totalne nieporozumienie. J.K. Rowling jest wierząca, ona zaimplementowała w powieściach o Potterze wartości chrześcijańskie. Sama powtarzała w wywiadach, że magia nie istnieje, że w jej książkach chodzi o wyobraźnię i miłość.