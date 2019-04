Przepis na mazurek wielkanocny. Mazurek przepisu Magdy Gessler

Zobacz też:

Najważniejsze w przyrządzaniu mazurka wielkanocnego jest idealny kruche ciasto. A do jego przyrządzenia - jak mówi Magda Gessler - są ugotowane na twardo żółtka. Takie kruche ciasto nada się nie tylko na mazurek wielkanocny, ale będzie miało uniwersalne zastosowanie.

Składniki na kruche ciasto do mazurka wielkanocnego Magdy Gessler:

4 ugotowane żółtka

100 g cukru

200 g masła

300 g mąki

łyżka lodowatej wody

szczypta soli

skórka starta z cytryny

Przepis na mazurek - przygotowanie:

Wykonanie kruchego ciasto do mazurka wielkanocnego Magdy Gessler

Żółtka przecieramy przez drobne sito. Dodajemy cukier, masło i mąkę. Do tego łyżka lodowatej wody i szczypta soli. Na końcu dodajemy skórkę z cytryny. Szybko wszystko zagniatamy, zawijamy i wkładamy do lodówki co najmniej na dwie godziny.

Na wierzch mazurka kładziemy wszytko, co uważamy za stosowne. Magda Gessler proponuje na przykład masę marcepanową i sos różany.