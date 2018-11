Przeprawa przez most zwodzony w Sobieszewie. By przejazd był sprawny i bezpieczny, należy stosować się do sygnalizacji

Proces otwierania Mostu 100-lecia Odzyskania Niepodległości ma ściśle określoną procedurę - nie tylko dla systemu sterowania ruchem, ale także i dla systemu bezpieczeństwa. Włącza się on automatycznie po wykryciu niebezpieczeństwa i natychmiastowo wstrzymuje proces podnoszenia przęseł. Oznacza to, że system włącza się także w przypadku przejazdu samochodu na czerwonym świetle podczas zamykania szlabanów. Zgodnie z procedurą po wyeliminowaniu niebezpieczeństwa i zweryfikowaniu systemów związanych z pracą mostu, podnoszenie mostu jest wznawiane.

Nieuprawniony wjazd na most po rozpoczęciu podnoszenia przęseł

Nie wszyscy wiedzą jak poważne mogą być skutki nie stosowania się do sygnalizacji i wjazd na most po rozpoczęciu podnoszenia i nie stosują się do obowiązujących przepisów. Takie zdarzenie miało miejsce w ostatnich dniach. W czwartek, 22 listopada o godzinie 8 rano rozpoczęto procedurę podnoszenia mostu. Po włączeniu czerwonego światła, zakazującego wjazd na most, w trakcie zamykania szlabanów wjazdowych od strony ronda wjechał samochód osobowy. Zainstalowana pod szlabanem czujka zadziałała prawidłowo i system sterowania przerwał procedurę podnoszenia mostu. Po zweryfikowaniu sprawdzeniu systemów procedura podnoszenia mostu została wznowiona. Natomiast przejazd samochodów udostępniono około godziny 8.30.

Zobacz: Most 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Gdańsku otwarty.

Sytuacja ta przyczyniła się do wydłużenia procesu podnoszenia mostu, spowodowała znaczne korki, a co za tym idzie zniecierpliwienie kierowców. Sytuacji takich można uniknąć stosując się do zasad użytkowania mostu.

Most wyposażony jest w system sterujący ruchem drogowym

Most wyposażony jest w system sterowania ruchem drogowym za pomocą sygnalizacji świetlnej składającej się z dwóch dwukomorowych sygnalizatorów migających na przemian światłem czerwonym. W zależności od potrzeb stosowane są 3 sekwencje świateł:

RUCH DROGOWY WSTRZYMANY/ZAMKNIĘTY – migające na przemian światła czerwone,

RUCH DROGOWY OTWARTY – wyłączone światła,

AWARIA SYSTEMU STEROWANIA – migające na przemian światła czerwone uruchamiane automatycznie.

Zabezpieczenie przed nieuprawnionym wjazdem na most stanowią również cztery szlabany drogowe i cztery chodnikowe wyposażone we własny sterownik. Szlabany umiejscowione są przed mostem, za sygnalizatorami drogowymi zarówno od strony Sobieszewa, jak i od strony Wiślinki.

Szlabany drogowe na wjazdach zostały wyposażone także w pętle indukcyjne, które uniemożliwiają opuszczenie szlabanu na stojący pod nim pojazd. Ponadto wszystkie szlabany wyposażone zostały w sygnalizację świetlną, która uruchomiana jest podczas ich podnoszenia i opuszczania. Posiadają ostrzegawczy system dźwiękowy. Ramiona szlabanów posiadają także kratki ochronne uniemożliwiające przejście pod ramieniem szlabanu. Możliwe są 4 sekwencje położenia szlabanów:

RUCH DROGOWY OTWARTY - otwarte wszystkie szlabany,

RUCH DROGOWY WSTRZYMANY - zamknięte szlabany drogowe wjazdowe na most,

RUCH DROGOWY ZAMKNIĘTY - zamknięte wszystkie szlabany,

AWARIA SYSTEMU STEROWANIA - wszystkie szlabany ręcznie zamknięte przez obsługę mostu.

Ruch drogowy WSTRZYMANY oznacza czerwone (migające) światło dla pieszych, rowerzystów i pojazdów oraz zamknięte szlabany wjazdowe drogowe na most. Nie można na tym etapie zamknąć szlabanów na ciągach pieszo-rowerowych gdyż trzeba umożliwić ich użytkownikom opuszczenie mostu.

