Przetasowania we władzach Lechii Gdańsk. Dariusz Krawczyk w radzie nadzorczej, a Piotr Zejer w zarządzie klubu

Mniejszościowi akcjonariusze Lechii Gdańsk w końcu zdecydowali się wrócić do władz spółki. Podczas walnego zgromadzenia, które odbyło się w Gdańsku w piątek, 22 marca, do rady nadzorczej delegowany został Dariusz Krawczyk, a do zarządu Piotr Zejer.

Przemyslaw Swiderski