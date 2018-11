Przewoźnicy przyblokowali gdański DCT. Protest kierowców samochodów ciężarowych na ulicy Kontenerowej [zdjęcia]

Utrudnienia z odbiorami i podjęciami kontenerów na DCT występowały od południa.Kierowcy blokowali przejazd ulicą Kontenerową. Protestowali w ten sposób przeciwko systemowi awizowania samochodów ciężarowych w terminalu. e.Brama to system działający od lutego ubiegłego roku. Kierowcy oraz firmy przewozowe decydują kiedy chcą złożyć lub odebrać pełny kontener. Po wyborze odpowiedniego przedziału czasowego - jest to możliwe po zalogowaniu się w systemie - kierowca deklaruje przyjazd na terminal w tych godzinach. e.Brama to jedyny sposób, aby odebrać lub złożyć pełny kontener w DCT Gdańsk. Podobne systemy działają w największych portach.

Według protestujących system nie rozwiązał problemu długiego oczekiwania, po kilka godzin na wjazd na terminal co komplikuje im pracę i naraża na straty związane z nieterminowymi dostawami do klientów.

Władze terminalu poinformowały, że nie zostały zawiadomione przez protestujących o planach blokady. Dodają że są otwarte na rozmowy, prowadzone zresztą już od jakiegoś czasu z przewoźnikami.

- O zasadach awizacji okien do podjęcia lub odbioru kontenerów rozmawiamy z przedstawicielami branży od dłuższego czasu - głosi stanowisko DCT Gdańsk.

W zeszłym tygodniu przedstawiciele terminalu zaproponowali spotkanie z przedstawicielami firm transportowych właśnie na wczorajsze popołudnie w siedzibie DCT Gdańsk.

- Nagła eskalacja prowadzonych rozmów dokonana przez kilku przedstawicieli firm transportowych jest dla nas niezrozumiała. Preferując w naszej komunikacji formę dialogu, kontynuujemy rozmowy w uzgodnionym standardzie - informuje DCT.

