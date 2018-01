W poniedziałek 29 stycznia spotkanie dla mieszkańców w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dolnym Wrzeszczu zorganizowała Rada Dzielnicy. Parkomaty miałyby pojawić się na kilkunastu ulicach w obszarze którego granicami są tory kolejowe oraz ul. Kościuszki, Wyspiańskiego i al. Legionów.

wielokrotnie opisywaliśmy na naszych łamach. W ostatnich latach spotęgowała je rewitalizacja ul. Wajdeloty, która dzięki powstałym tu restauracjom, kawiarnią czy lokalom usługowym stała się jednym z najmodniejszych miejsc w Gdańsku i sprawiła, że samochodami przybywa tu wielu gości. Sęk w tym, że w ramach modernizacji na Wajdeloty zlikwidowano sporą część miejsc postojowych, stąd przyjezdni zaczęli stawiać auta w sąsiednich uliczkach. Do tego jesienią minionego roku doszło wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania we Wrzeszczu Górnym, co spowodowało, że część kierowców również zaczęła poszukiwać bezpłatnych miejsc po drugiej stronie torów kolejowych.Na poniedziałkowe spotkanie w II LO przy ul. Pestalozziego przybyło ok. 100 mieszkańców, sala była wypełniona niemal w całości, to pokazuje jakdla lokalnej społeczności.- Oczywiście jak to bywa przy takich tematach dyskusja była burzliwa. Części osób nie spodobało się, że mieliby płacić za parkowanie pod własnym domem, jednak większość zebranych pozytywnie odniosła się do pomysłu wprowadzenia SPP. Ustaliliśmy z obecnymi na spotkaniu przedstawicielami Zarządu Dróg i Zieleni, że przygotują oni koncepcję Strefy dla naszej dzielnicy. Liczę, że potrwa to dwa-trzy miesiące. Koncepcję ponownie potem przedyskutujemy z mieszkańcami. Generalnie chciałbym abyśmy jeszcze przed wakacjami podjęli uchwałę czy strefę wprowadzimy czy nie - mówi, Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.Białą, Waryńskiego, Wyspiańskiego, Aldony, Grażyny, Wallenroda, Lelewela, Kilińskiego, Gołębią, Zawiszy Czarnego, Pestalozziego, Danusi i Wyspiańskiego. Parkomaty mogłyby pojawić się też na małej części ul. Wajdeloty, ale tylko tej, która nie była objęta rewitalizacją. Jako że inwestycja ta została przeprowadzona w dużej mierze dzięki środkom unijnym, miasto nie może na niej czerpać środków w postaci opłat za parkowanie.Przypominamy, że roczny koszt abonamentu dla mieszkańców ulic znajdujących się w SPP to 120 zł.- W Oliwie strefa się sprawdziła. Wechcą ją rozszerzyć o kolejne ulice, także myślę, że u nas jest ona konieczna. Znalezienie miejsca pod domem nawet wieczorami graniczy obecnie z cudem. Myślę, że 10 zł miesięczne nie będzie dla nikogo specjalnym obciążeniem, a parkomaty sprawią, że rotacja aut się zwiększy - komentuje pan Tadeusz z ul. Lelewela.