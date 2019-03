Przyjdź na koncert Darii Zawiałow i pomóż psom z gdańskiego schroniska Promyk

Deskorolką po cokole pomnika księdza Jankowskiego

Choć od demontażu pomnika księdza Henryka Jankowskiego nie minął nawet miesiąc, to cokół który po nim pozostał już znalazł nowe, dosyć nietypowe zastosowanie. Teraz służy młodzieży do... jazdy na deskorolce. - To skandal!- uważa Karol Guzikiewicz, wiceszef stoczniowej “Solida...