Kontrakt na dostarczenie pięciu pięcioczłonowych składów elektrycznych podpisano w w poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim. Będą to nowoczesne, znane już pasażerom SKM Trójmiasto pociągi typu Impuls, tyle, że w jeszcze bogatszej wersji.

- Od dawna zabiegaliśmy by w naszym taborze znalazły się nowoczesne, elektryczne pociągi, które służyć będą nie tylko pasażerom na linii aglomeracyjnej. Ta umowa to nowe rozdanie dla przewozów kolejowych na Pomorzu - mówił na uroczystości marszałek Mieczysław Struk.

Nowe pociągi przewiozą pasażerów na najdłuższych trasach województwa, przede wszystkim. Po elektryfikacji linii, będą mogły kursować również na niej.Podpisany w poniedziałek kontrakt opiewa na 123 mln zł. Aż 85 proc. tej kwoty to pozyskane przez samorząd województwa środki unijne.W umowie zapisano, że pierwsze dwa z zamówionych pociągów mają trafić na Pomorze do 10 grudnia, kolejne w czerwcu 2019 roku, a ostatni we wrześniu 2020 r.- Jeśli władze województwa będą gotowe, to deklaruję, że jesteśmy w stanie znacznie skrócić te terminy. Możemy dostarczyć w grudniu więcej niż dwa składy, a komplet do końca pierwszego kwartału przyszłego roku - mówił- Będziemy na to gotowi, przesuniemy odpowiednio środki, aby mieszkańcy Pomorza jak najszybciej mogli skorzystać z tych nowoczesnych pociągów - odpowiedział marszałek.Impuls dla woj. pomorskiego będą miały maksymalnie 100 m długości i będą dysponowały minimum 195 stałymi miejscami siedzącymi i 30 uchylnymi. Liczba miejsc stojących ma być natomiast obliczona według parametru 4 osoby/m2. Co bardzo istotne, pociągi te jako pierwsze w Polsce będą miały. Do dyspozycji pasażerów w składach będą dwie toalety, w tym jedna w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych . Składy będą też wyposażone też m.in. w, system zliczania pasażerów czy defibrylatory. Jeśli tylko infrastruktura kolejowa PKP PLK na to pozwoli, Impulsy będą mogły rozwijać prędkość 160 km/h.W umowie między władzami województwa a Newagiem jest także opcja dotycząca zamówienia w kolejnych latach następnych pięciu składów.