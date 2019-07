Przypadkowe zdjęcia zwierząt w Google Street View. Co one tam robią?

W dobie internetu coraz więcej miejsc możemy zobaczyć bez wychodzenia z domu - i mowa tu nie tylko o vlogach podróżniczych, lecz także o potężnym narzędziu, jakim jest Google Maps. Od 2007 roku, czyli od początku istnienia funkcji Google Street View, kolejne miejsca fotografowane w panoramicznym widoku 3D są regularnie dodawane do internetowych map. Kamery rejestrujące obraz przemieszczają się nie tylko na pojazdach, ale i na ludziach, dzięki czemu docierają w coraz to mniej dostępne obszary. Wszechobecne oko Googla wraz z rejestrowanymi krajobrazami potrafi uchwycić także zwierzęta - i to często w najmniej spodziewanych sytuacjach. Oto najciekawsze zdjęcia!

Zobacz także: Turystyka online - dziwne rzeczy w Google Maps. Nie do wiary, co można tam znaleźć! polecane: FLESZ: Ekologia na co dzień: 6 mitów, w które wierzymy Wideo