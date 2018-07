Gdańska radna Beata Dunajewska wystosowała ostatnio do władz miasta interpelację ws. wykonania pryszniców dla psów na plażach. Jest już odpowiedź. Prezydent wskazuje miejsce, gdzie można opłukać psa po kąpieli w słonej wodzie. Innych punktów na razie nie będzie.

Zwierzęta są tam na plażach mile widziane, plaże są wyposażone w śmietniki na psie odpadki, prysznice dla psów, jak i wodę pitną dla zwierząt - mówi radna.

Gdański Ośrodek Sportu wyznaczył miejsce, w którym jest możliwość opłukania swojego pupila- przy budynku Centrum Ratownictwa Wodnego w Brzeźnie. Z lokalizacji tej często korzystają członkowie Gdańskiej Sekcji Psów Ratowniczych. W związku z obowiązującymi regulaminami kąpielisk wprowadzanie zwierząt na kąpieliska jest zabronione. Zlokalizowanie pryszniców dla psów przy istniejących natryskach jest więc niemożliwe, bo są one posadowione w obrębie kąpielisk.

- Na prośbę mieszkańców zwracam się z prośbą o wykonanie, przy istniejących już natryskach, pryszniców dla psów, które pod opieką właścicieli korzystają z gdańskich kąpielisk -- Czworonogi po kąpieli w Bałtyku warto opłukać wodą, w celu pozbycia się soli, która zalega w skórze i sierści - wskazywała.Jak mówi radna, długo zastanawiała się nad złożeniem interpelacji w tej sprawie.- Ale sama miałam psa i jak wracał z plaży, to sól go zjadała -- Organizacja takich pryszniców nie wymaga wielkiego zachodu. Może to być zwykły wąż zakończony odpowiednią końcówką - dodaje. I podkreśla, że wzorem mogą być tu kurorty w Chorwacji, które mają w swojej ofercie szeroką gamę usług dla czworonogów.Przy okazji zwróciła się też do władz miasta z prośbą o rozszerzenie programu wodopojów - misek z wodą dla zwierząt, dostępnych w różnych częściach Gdańska.Gdański Ośrodek Sportu zwróci się z prośbą do dzierżawców punktów gastronomicznych o ustawienie misek z wodą dla zwierząt.GOS przygotowuje przed każdym sezonem letnim wybieg dla psów przy wejściu numer 34 w gdańskim Brzeźnie. Psy mogą się tam spokojnie bawić i się wykąpać, także po spuszczeniu przez właściciela ze smyczy.