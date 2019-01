Psy do adopcji w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Znajdź psiego przyjaciela w gdańskim Promyku [zdjęcia i opisy psów]

Szukasz psiego przyjaciela? Schronisko to najlepsze miejsce, by znaleźć psiego kompana. Opisy psów zostały przygotowane przez wolontariat schroniska i wynikają z obserwacji zwierzęcia na terenie schroniska. Warunki domowe i praca ze zwierzęciem mogą wpłynąć na zmiany zachowania po adopcji. Jeśli chcesz adoptować z „Promyka” masz prawo do jednorazowej darmowej konsultacji behawioralnej ze specjalistą.