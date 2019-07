Publiczność na koncercie Scorpions w Ergo Arenie! ZDJĘCIA

Po ostrej pierwszej części złożonej z klasycznych numerów przeszliśmy w strefę ballady. To własnie takie kompozycje przyniosły zespołowi masowa popularność w latach 80. Pora na popis trzech młodszych członków grupy, w tym polskiego basisty Pawła Mąciwody, weterani, Klaus i gitarzysta Rudolf Shenker maja chwile oddechu. Po powrocie znów ballady, w tym "Send me and Angel" z chóralnym śpiewem publiczności w refrenie.

Na legendarnym "Wind of Change" wspólny śpiew jeszcze głośniejszy". I powrót do ostrego rocka. Koncert wchodzi w kulminacyjna fazę.