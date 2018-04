W środę Arka zagra w Pucharze Polski. Nie co roku się zdarza, żeby drużyna obroniła tytuł, a szczególnie wtedy, kiedy tym obrońcą jest taki kopciuszek jak my - powiedział Adam Marciniak.

Arka dostała się do finału Pucharu Polski, wygrywając z Koroną Kielce w Gdyni 1:0 (2:2 w dwumeczu). Teraz przed żółto-niebieskimi trudne wyzwani. 2 maja zagrają na Stadionie Narodowym z Legią.- Wygrana w finale i obrona trofeum byłaby absolutnie wyjątkowa i na pewno będziemy o to walczyć. Zrobimy wszystko, żeby puchar został w Gdyni - zapowiedział Adam Marciniak - Tutaj raczej nie odkryje Ameryki, jeżeli powiem, że polskie drużyny lepiej czują się w grze z kontry. My potrafimy dobrze bronić i liczę na to, że będziemy w meczu z Legią dobrze pracować w defensywie i gdzieś tam będziemy ich kąsać -powiedział Marciniak.Żółto-niebiescy zagrają na narodowym jako obrońcy tytułu. W tamtym roku w finale Pucharu Polski wygrali z Lechem Poznań. Później w Superpucharze pokonali legionistów. Ostatnie spotkanie z warszawiakami, także wygrali.- To jeden z niewielu meczów w naszym życiu, takich Meczów przez duże M, gdzie naprawdę się człowiek czuje, jak prawdziwy piłkarz. Kiedy wypełniony jest ogromny stadion, mecz o wielką stawkę i wszystko, co z tym związane będzie na najwyższym poziomie.