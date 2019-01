Puchar Polski. Mecze 1/16 finału rozgrywek z udziałem Bytovii Bytów i Lechii Gdańsk pokaże Polsat [plan transmisji]

Lechia Gdańsk, Arka Gdynia, Bytovia Bytów i KP Starogard Gdański nadal liczą się w walce o Puchar Polski. Na przełomie października i listopada pomorskie drużyny walczyć będą o awans do 1/8 finału tych emocjonujących rozgrywek. Najłatwiejsze zadanie wydaje się mieć Arka, która pojedzie do Morąga do III-ligowego Huraganu.

Ze sportowego punktu widzenia problemów nie powinna mieć także Lechia, która zagra na wyjeździe z II-ligową Resovią. Wysoko zawieszoną poprzeczkę mają Bytovia, która podejmie Śląska Wrocław oraz KP Starogard Gdański, który u siebie zmierzy się z I-ligową Puszczą Niepołomice.

Program meczów, które transmitowane będą na antenach Polsatu:

Wtorek, 30 października 2018

Bytovia Bytów – Śląsk Wrocław godz. 15.00

Raków Częstochowa – Lech Poznań godz. 17.45

Piast Gliwice – Legia Warszawa godz. 20.30

Środa, 31 października 2018

Legionovia Legionowo – Górnik Zabrze godz. 13.00

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Cracovia godz. 15.30

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok godz. 20.30

Środa, 7 listopada 2018

Resovia – Lechia Gdańsk godz. 13.00

Plan pozostałych spotkań, które będą rozegrane 30 i 31 października (wtorek i środa):

Huragan Morąg - Arka Gdynia 30 października godz. 13.30

Pogoń Siedlce - Chrobry Głogów 30 lub 31 października

PGE GKS Bełchatów - Miedź Legnica 30 lub 31 października

Wisła Sandomierz - Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 lub 31 października

Wisła Puławy - Rozwój Katowice 30 lub 31 października

Wigry Suwałki - Stomil Olsztyn 31 października

Polonia Środa Wlkp. - Odra Opole 30 lub 31 października

KP Starogard Gdański - Puszcza Niepołomice 31 października

Olimpia Grudziądz - Wisła Płock 30 lub 31 października

