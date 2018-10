Puchar Polski. Znamy już komplet drużyn, które wystąpią w 1/16 finału Pucharu Polski. Sprawdźcie wyniki!

Wyniki meczów 1/32 finału Pucharu Polski:

Pucharowe emocjie rozpoczęły się w Łodzi. Choć ŁKS chciał wykorzystać słabą w ostatnim czasie postawę gości z Poznania, podopieczni Ivana Djurdjevicia wygrali po bramce w ostatniej minucie dogrywki. Joao Amaral wpakował do siatki bezpańską piłkę po interwencji Budzyńskiego. Beniaminek Fortuna 1 Ligi również miał swoje okazje, raz nawet piłka wylądowała w siatce Lecha, jednak arbiter dopatrzył się w tej akcji spalonego. Cała relacja poniżej:

Męki Lecha w Łodzi. Zadecydował gol w ostatniej minucie dogrywki

Arka Gdynia pojechała na mecz ze Śląskiem Świętochłowice w roli zdecydowanego faworyta. Z tej okazji trener Zbigniew Smółka zdecydował się na kilka zmian w składzie. Rezerwowi zrealizowali założenia taktyczne i bez większych problemów pokonali rywala 3:0. Cała relacja poniżej:

Arka szybko załatwiła sprawę

Bramki: 0:1 Nabil Aankour (27), 0:2 Marcus da Silva (33), 0:3 Rafał Siemaszko (39)

Śląsk: Gambusz - Wagner, Kaiser, Ściętek, Wasiak (79 Kaciuba), Hewlik, Koniarek, Łebko, Wawrzyniak, Czapla, Lesik

Arka: Krzepisz - Socha, Maghoma, Danch, Danielak - Sulewski, Sołdecki, Aankour (82 Bohm), Cvijanović (46 Bogdanow), Marcus - Siemaszko (72 Zbozień)

Z Pucharem Polski pożegnał się za to Gryf Wejherowo. Drugoligowcy nie poradzili sobie z grającym klasę wyżej Stomilem Olsztyn. To spotkanie także rozstrzygnęło się już w pierwszej połowie.

Bramki: 0:1 Tomasz Zając (31), 0:2 Łukasz Sołowiej (36), 0:3 Tomasz Zając (43), 1:3 Krzysztof Wicki (57-karny)

Gryf: Ferra - Gulczyński (46 Niciński), Wicki, Liberacki, Goerke - Włodyka, Sikorski, Kołc, Koziara (67 Czychowski), Chwastek - Rogalski

Stomil: Leszczyński - Mosakowski, Dzięcioł, Sołowiej, Dziemidowicz - Tanczyk, Głowacki, Jegliński, Wasiak (77 Szramka), Zając (90 Serbintowicz) - Mętlicki (72 Śledź)

Porażka Wisły Płock z Cracovią sprawiła, że przed wtorkowym meczem Pucharu Polski sytuacja Dariusza Dźwigały jeszcze mocniej się skomplikowała. Choć włodarze klubu z Płocka zapewniali, że nie zamierzają go zwolnić, ewentualna przegrana w Tarnobrzegu na pewno pogorszyłaby jego nie najlepsze notowania u kibiców. Szybki gol Karola Angielskiego ustawił jednak spotkanie, a festiwal bramek w drugiej połowie pozwolił na optymizm. Cała relacja poniżej:

U Dźwigały wreszcie zgodnie z planem. Wisła Płock lepsza od Siarki

Bramki: Angielski 0:1 (10), Uryga 0:2 (54), Stilić 0:3 (62), Ropski 1:3 (63), Szymański 1:4 (64)

Siarka Tarnobrzeg: Krystian Krupa, Mateusz Janeczko, Dawid Kubowicz, Łukasz Nadolski, Michał Bierzało (46. Grzegorz Płatek), Aleksander Drobot, Maksymilian Sitek (73. Łukasz Świderski), Kamil Radulj, Kacper Maik (77. Mateusz Wawrylak), Krzysztof Ropski, Adrian Gębalski.

Wisła Płock: Bartłomiej Żynel, Cezary Stefańczyk, Alan Uryga, Bartłomiej Sielewski, Patryk Stępiński, Nico Varela, Damian Rasak, Riccardo Grym (57. Damian Szymański), Semir Stilić (67. Oskar Zawada), Carlitos (71. Jakub Łukowski), Karol Angielski.

4-ligowa Polonia Głubczyce została upokorzona przed własną publicznością. Katem miejscowej drużyny stał się Chrobry Głogów. Wyżej notowana drużyna zaledwie po 17 minutach gry prowadzili już 3:0. Później spuścili nieco z tonu i strzelali już tylko wtedy, gdy na chwilę przyspieszyli grę. Ostatecznie wynik zatrzymał się na ośmiobramkowej przewadze.

Bramki: 0-1 Kaczmarek - 4., 0-2 Kaczmarek - 9., 0-3 Bach - 17., 0-4 Fedorowicz - 42. (samobójcza), 0-5 Nowicki - 57., 0-6 Kaczmarek - 63., 0-7 Kona - 72., 0-8 Bach - 83.

Polonia: Poźniak - Forma, Broniewicz, Fedorowicz, Lenartowicz - Felippe (87. Biśta), Czarnecki (46. Toporowski), Łukowski, Jamuła - Grek, Bawoł (68. Zawadzki). Trener Tomasz Owczarek.

Chrobry: Janicki - Ilków-Gołąb, Repka, Stolc, Ratajczak - Kona, Zejdler (65. Wajsak), Bach, Sędziak (58. Kowalczyk) - Napołow (46. Nowicki), Kaczmarek. Trener Grzegorz Niciński.

W 1/16 finału zameldował się także obrońca tytułu. O zwycięstwie Legii nad Chojniczanką zadecydowała bramka Michała Pazdana, dla którego było to pierwsze trafienie w barwach warszawskiego zespołu. Cała relacja poniżej:

Legia wdzięczna Pazdanowi. Awans w Chojnicach po golu obrońcy

Miał być mecz na przełamanie, a wyszło coś zupełnie innego. Stal Mielec przegrała z drugoligową Pogonią Siedlce i tym samym odpadła. Cała relacja poniżej:

Niespodzianka w Siedlcach! Stal Mielec kończy pucharową przygodę już po pierwszym meczu

Bramki: Mateusz Bochnak 70, Adam Mójta 77 – Grzegorz Kuświk 33

Pogoń: Smołuch – Pazio, Guedes, Przystalski, Mójta – Wrzesiński, Marciniec, Wiktoruk (62 Rybski), Bochnak, Garyga (46 Walków) Szczepański (67 Paluchowski).

Stal: Primel – M. Gancarczyk, Grodzicki, Kiercz, Leandro – Wroński, Tomasiewicz (46 Gąsior), Górka (76 Getinger), Banaszewski –Kuświk (46 Mendi) Bergier.

Piłkarze Odry Opole koncertowo zagrali w Chorzowie i gładko pokonali Ruch 5:1. Niebiescy wyjątkowo pechowo zaczęli pierwsze i ostatnie spotkanie w ramach tej edycji Pucharu, bo już w 1. minucie sprokurowali rzut karny. Trafienie Wojciecha Kędziory okazało się wyłącznie honorowym.

W meczu Wisły Kraków z Lechią Gdańsk przez 120 minut zobaczyliśmy tylko dwie bramki. Na gol Michała Nalepy w pierwszej połowie spotkania odpowiedział w drugiej części gry Zdenek Ondrasek. Zwycięzcę musiały wyłonić rzuty karne, w których lepsi okazali się piłkarze Lechii Gdańsk. W trakcie dogrywki czerwoną kartkę obejrzał Zdenek Ondrasek za ostry wślizg na Patryku Lipskim. Cała relacja poniżej:

Rzuty karne rozstrzygnęły mecz między Wisłą a Lechią

W pierwszym środowym meczu Śląsk Wrocław pokonał na wyjeździe Olimpię Elbląg (3:0). Drugoligowiec stracił dwie bramki już do przerwy, a strzelił je przywrócony ostatnio do pierwszego zespołu Arkadiusz Piech. Trener Tadeusz Pawłowski dał szansę w tym spotkaniu wielu rezerwowym, gdyż mógł sobie na to pozwolić. Gospodarze są najsłabszym zespołem w 2. lidze.

Beniaminek 1. ligi nie dał rady beniaminkowi 2. ligi. Mimo, że zagrał w najmnocniejszym zestawieniu. Bohaterem Resovii został 30-letni Bartłomiej Buczek, który strzelił dwa gole.

Bramki: Bartłomiej Buczek 11, 38

Resovia: 1. Wojciech Daniel - 19. Mirosław Kmiotek, 30. Sebastian Zalepa, 13. Bartłomiej Makowski, 4. Rafał Mikulec - 3. Kamil Antonik, 8. Konrad Domoń, 7. Dariusz Frankiewicz (82, 20. Mateusz Kantor), 14. Szymon Kaliniec (71, 27. Przemysław Pyrdek), 10. Michał Ogrodnik (72, 6. Radosław Adamski) - 11. Bartłomiej Buczek.

Warta: 1. Adrian Lis - 3. Jakub Kiełb (46, 13. Grzegorz Szymusik), 24. Mateusz Wypych, 4. Wojciech Onsorge, 14. Radosław Jasiński - 19. Krzysztof Biegański (58, 9. Łukasz Spławski), 7. Michał Grobelny, 17. Artur Marciniak, 22. Robert Janicki (46, 20. Adrian Cierpka), 21. Wojciech Fadecki - 11. Paweł Piceluk.

Niespodzianka w Starogardzie Gdańskim. 3-ligowy zespół wyeliminował występującego jeszcze niedawno w Ekstraklasie Górnika Łęczna (teraz w czołówce 2. ligi). Losy rywalizacji rozstrzygnęła bramka na samym początku spotkania.

Bramka: Wojciech Zyska 2

Starogard Gdański: 89. Jakub Knut - 20. Paweł Kowalczyk, 13. Bernard Powszuk, 3. Tomasz Wypij, 14. Maciej Kozakowski - 7. Michał Wohlert (63, 17. Krzysztof Krakowiak), 19. Wojciech Zyska, 16. Damian Rysiewski, 15. Filip Sosnowski (72, 10. Paweł Szołtys), 18. Kacper Łazaj (81, 5. Maksym Adamenko) - 8. Dawid Retlewski.

Górnik: 77. Damian Podleśny - 20. Bartłomiej Kukułowicz, 88. Piotr Rogala, 2. Tomasz Midzierski, 21. Jakub Zagórski (67 Robert Pisarczuk) - 70. Kamil Bętkowski, 74. Przemysław Skałecki (46 Igor Korczakowski), 64. Łukasz Sosnowski, 10. Krystian Wójcik, 93. Dawid Dzięgielewski (54 Paweł Wojciechowski) - 30. Mohamed Essam.

W rywalizacji zespołów, które świetnie spisują się od początku sezonu, górą Bytovia. Pierwszoligowiec wygrał dosyć spokojnie, a gdyby nie przestrzelony rzut karny przez Łukasza Wróbla, wygrana mogła być jeszcze bardziej okazała.

Bramki: Krzysztof Wołkowicz 80 - Maksymilian Hebel 25, Filip Burkhardt 42, Mateusz Kuzimski 90

Elana: 1. Bartosz Mrozek - 22. Jakub Banach (46, 18. Maciej Stefanowicz), 5. Maciej Felsch, 27. Michał Kołodziejski, 4. Adam Dobosz - 11. Damian Lenkiewicz, 7. Artur Lenartowski, 10. Patryk Aleksandrowicz, 24. Damian Zagórski (58, 16. Krzysztof Wołkowicz), 20. Mateusz Stryjewski - 9. Daniel Kraska (60, 15. Filip Kozłowski).

Bytovia: Mateusz Oszmaniec - Jakub Kuzdra, Łukasz Wróbel, Patryk Burzyński, Dawid Witkowski - Maksymilian Hebel, Sławomir Duda, Bartosz Wolski, Filip Burkhardt (77 Juliusz Letniowski), Kacper Chodyna (61 Michał Jakóbowski) - Gracjan Jaroch (81 Mateusz Kuzimski).

Bramka: Paweł Kaczmarczyk 38

Falubaz: 12. Łukasz Budzyński - 3. Rafał Ostrowski, 4. Paweł Wojtysiak, 6. Sebastian Górski (69, 11. Łukasz Ziętek), 7. Artur Małecki, 10. Wojciech Okińczyc, 14. Krzysztof Wierzbicki, 16. Sebastian Żukowski (65, 5. Maciej Górecki), 17. Przemysław Mycan, 18. Jan Zioła (57, 19. Damian Stachurski), 20. Aron Athenstadt.

Wigry: 30. Hieronim Zoch - 5. Wojciech Kuriata, 34. Adrian Piekarski, 44. Adrian Karankiewicz, 97. Piotr Kwaśniewski - 11. Bartosz Olszewski, 35. Dawid Polkowski, 89. Bartosz Gużewski (68 Martin Adamec), 20. Bartosz Mroczek (74 Robert Bartczak), 32. Paweł Kaczmarczyk - 14. Aron Stasiak (62 Karol Mackiewicz).

Bramka: Szymon Stanisławski 45

GKS Drwinia: 1. Mateusz Cieśla - 3. Wojciech Tomala, 6. Roman Stepankow, 10. Sebastian Palonek, 11. Jakub Berliński, 14. Mateusz Kaczmarczyk, 17. Bartłomiej Kudelski (68, 4. Paweł Salamon), 18. Tomasz Cygan, 19. Mateusz Motłoch (64, 8. Łukasz Fasuga), 20. Mateusz Krokosz, 99. Grzegorz Mus (75, 24. Błażej Gumuła).

Wisła: Paweł Socha - Bartosz Sulkowski, Mateusz Pielach, Jakub Poznański, Karol Barański - Arkadiusz Maksymiuk, Konrad Szczotka (33 Piotr Zmorzyński), Adrian Popiołek, Jakub Mażysz (53 Iwan Litwiniuk), Krystian Żelisko - Szymon Stanisławski (85 Krystian Puton).

Sensacja w Morągu! Huragan, który triumfował w Regionalnym Pucharze Polski w województwie warmińsko-mazurskim, wyeliminował grające w Ekstraklasie Zagłębie Lubin! Piłkarze prowadzeni przez Mariusza Lewandowskiego prowadzili 1:0 i mieli idealną sytuację na podwyższenie prowadzenia - rzutu karnego nie wykorzystał jednak Jakub Mares. To wydarzenie było punktem zwrotnym tego meczu.

Bramki: João Criciúma 54, Dariusz Boczko 81, Mateusz Jajkowski 87 - Jakub Mareš 17, Maciej Dąbrowski 90

Huragan: 1. Mateusz Lawrenc - 15. Jakub Stankiewicz (75, 5. Adam Paliwoda), 14. Igor Biedrzycki, 2. Rafał Maciążek, 8. Mateusz Jajkowski - 17. Patryk Rosoliński, 10. Daniel Michałowski, 3. Piotr Łysiak, 20. Paweł Galik, 7. Rafał Kruczkowski - 9. João Criciúma. Grał także: 4. Dariusz Boczko.

Zagłębie: 96. Mateusz Kuchta - 24. Jakub Tosik, 5. Maciej Dąbrowski, 3. Saša Balić, 77. Łukasz Moneta - 15. Patryk Mucha (59, 2. Bartosz Kopacz), 8. Łukasz Poręba (75, 21. Olaf Nowak), 28. Mateusz Matras, 16. Paweł Żyra, 39. Damjan Bohar (46, 37. Władisław Sirotow) - 26. Jakub Mareš.

Jednak z triumfatorami Regionalnego Pucharu Polski bywa różnie. Przekonała się o tym Polonia Głubczyce, która zainkasowała aż 8 goli od Chrobrego Głogów. W środę KS Paradyż dostał ich 7. Zwycięstwo nad A-klasową drużyną z województwa łódzkiego jest najwyższym odniesionym przez Puszczę w oficjalnym meczu od 2005 roku.

Bramki: Łukasz Furtak 16, Dawid Ryndak 18, Marcel Kotwica 23, Mateusz Bartków 40, Marek Kuzma 63, 67, Patryk Kura 86

Paradyż: 1. Mateusz Siedlecki - 3. Michał Bańczyk, 4. Dawid Rzepka (55, 16. Artur Makuch), 6. Miłosz Grzesiński (71, 19. Michał Grzesiński), 7. Sebastian Natkański, 8. Dominik Cieślikiewicz (65, 5. Grzegorz Papiernik), 10. Mariusz Koćmin, 11. Sebastian Ciach, 14. Dominik Makuch, 17. Damian Telus, 18. Przemysław Piotrowski.

Puszcza: 22. Damian Smoleń - 21. Łukasz Furtak, 24. Patryk Kura, 27. Mateusz Bartków, 28. Michał Mikołajczyk - 4. Patryk Fryc, 7. Marcel Kotwica, 18. Kamil Poźniak, 26. Marek Kuzma, 14. Dawid Ryndak - 19. Marcin Orłowski.

Bramka: Karol Świderski 59

Lechia: 56. Dominik Spaleniak - 26. Michał Orzechowski (80, 23. Ernest Terpiłowski), 17. Paweł Słonecki, 16. Damian Korkuś, 5. Patryk Paszkowski - 6. Marcin Buryło (85, 19. Bartosz Tomkiewicz), 4. Łukasz Szukiełowicz, 10. Piotr Pietkiewicz, 2. Grzegorz Borowy, 8. Damian Szydziak - 7. Kamil Lechocki (75, 11. Szymon Brzezicki).

Jagiellonia: 29. Grzegorz Sandomierski - 14. Justas Lasickas (63, 21. Przemysław Frankowski), 4. Lukas Klemenz, 5. Nemanja Mitrović, 19. Böðvar Böðvarsson - 13. Mile Savković, 22. Rafał Grzyb, 20. Marko Poletanović (46, 17. Ivan Runje), 28. Karol Świderski, 9. Arvydas Novikovas - 98. Patryk Klimala (84, 30. Maciej Twarowski).

Legionovia nie przegrywa w lidze, nie przegrała również w Pucharze Polski. Przed własną publicznością pokonała pierwszoligowy GKS Tychy 2:1. Gole zdobywali Daniel Gołębiewski oraz Piotr Krawczyk, który po dwóch rundach jest liderem klasyfikacji strzelców tych rozgrywek.

Bramki: Jakub Wilk 47, Jędrzej Kujawa 51, Krzysztof Bartoszak 55, Jakub Apolinarski 63 - Damian Szuprytowski 59 (k), Patryk Winsztal 76, Patryk Mikita 87

Polonia: 1. Łukasz Radliński - 23. Oskar Kozłowski, 22. Piotr Skrobosiński, 2. Adam Borucki, 25. Luis Henríquez - 19. Jakub Apolinarski (76, 21. Adrian Chopcia), 14. Igor Jurga (46, 7. Jakub Wilk), 8. Szymon Zgarda, 10. Jędrzej Kujawa, 3. Damian Buczma - 11. Krzysztof Bartoszak.

Radomiak: 12. Mateusz Kochalski - 14. Damian Jakubik, 25. Mateusz Zając, 4. Meik Karwot - 8. Patryk Winsztal, 17. Maciej Filipowicz, 19. Łukasz Pietroń (56, 18. Rafał Makowski), 97. Dominik Sokół (56, 7. Damian Szuprytowski), 21. Michał Suchanek (71, 77. Patryk Mikita) - 22. Jakub Rolinc, 70. Bruno Luz.

Bramki: Piotr Okuniewicz 42 - Filip Piszczek 58, Michał Helik 59, Sergei Zenjov 77

ROW 1964: 1. Kacper Rosa - 2. Jan Janik, 3. Szymon Jary, 21. Michał Bojdys - 7. Marek Krotofil, 6. Bartłomiej Wasiluk (63, 9. Przemysław Brychlik), 11. Dominik Zawadzki, 23. Robert Tkocz, 13. Kamil Spratek, 4. Paweł Jaroszewski - 20. Piotr Okuniewicz.

Cracovia: 40. Michal Peškovič - 2. Cornel Râpă, 39. Michał Helik, 34. Ołeksij Dytiatjew, 33. Kamil Pestka - 10. Sergei Zenjov, 8. Milan Dimun, 14. Damian Dąbrowski (55 Javi Hernández), 27. Marcin Budziński, 11. Mateusz Wdowiak (82 Sierdier Sierdierow) - 26. Filip Piszczek (71 Jakub Serafin).

Bramki: Patryk Stypułkowski 71 - Florin Purece 27, Árni Vilhjálmsson 81, Kamil Słaby 86, Vlastimir Jovanović 90 (k)

Tur: 1. Paweł Bondziul - 4. Kacper Falkowski (74, 2. Damian Szklarz), 5. Piotr Kosiński, 7. Paweł Zawadzki, 8. Patryk Niemczynowicz, 9. Szymon Pęza, 10. Paweł Łochnicki, 11. Patryk Stypułkowski, 13. Andrzej Lewczuk, 16. Krystian Kulikowski, 19. Rafał Kulikowski (64, 18. Łukasz Popiołek). Od 85. minuty grał także: 20. Daniel Daniłowski.

Bruk-Bet Termalica: 1. Hubert Gostomski - 26. Dominik Sadzawicki, 96. Przemysław Szarek (61, 27. Rafał Grzelak), 32. Dawid Szymonowicz, 24. Kamil Słaby - 20. Jacek Kiełb, 9. Marek Mróz (66, 5. Vlastimir Jovanović), 11. Patrik Mišák, 30. Florin Purece (85, 10. Samuel Štefánik), 17. Bartosz Szeliga - 99. Árni Vilhjálmsson.

Kolejny zwycięzca Regionalnego Pucharu Polski nastraszył bardziej renomowanego rywala. W Koszalinie do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. W niej już zdecydowanie lepiej zaprezentował się drugoligowiec, który przesądził o wygranej dwiema bramkami.

Bramki: Paweł Łysiak 5 - Mateusz Wrzesień 39, Przemysław Mońka 104, Daniel Paszek 111 (k)

Bałtyk: 71. Maksymilian Witkowski - 11. Jakub Karpiński, 10. Paweł Rak, 6. Krystian Krauze, 77. Szymon Waleński - 16. Bartłomiej Putno, 13. Krzysztof Lisiak, 19. Michał Czenko, 9. Paweł Łysiak, 17. Maciej Gregorek - 99. Dawid Gruchała-Węsierski. Grali także: 21. Jakub Forczmański, 7. Kamil Lichmański, 2. Fabian Walaszczyk, 14. Jakub Janasik.

Rozwój: 12. Bartosz Neugebauer - 8. Daniel Kaletka (58, 9. Damian Niedojad), 16. Kajetan Kunka (14, 24. Szymon Zielonka), 2. Damian Lepiarz, 7. Kamil Łączek, 14. Sebastian Olszewski (65, 15. Patryk Gembicki) - 27. Daniel Paszek, 19. Rafał Kuliński, 17. Olivier Lazar (98, 21. Bartosz Baranowicz), 26. Przemysław Mońka - 11. Mateusz Wrzesień.

Piast zagrał dzisiaj w taki sposób, żeby nie stracić za wiele sił. Bramkę na 1:0 zdobył dzięki serii błędów w defensywie GKS-u: po wypuszczeniu piłki przez Grzegorza Drazika z najbliższej odległości trafił bowiem Ayong. Gol na 2:0 był z kolei konsekwencją indywidualnej akcji Denisa Gojki. W drugiej połowie Piast ewidentnie spuścił z tonu za co spotkała go kara. Ostatni kwadrans toczył się w nerwowej atmosferze.

Gospodarze z Kluczborka bardzo szybko mogli zapomnieć o sprawieniu niespodzianki. Już bowiem po niespełna kwadransie przegrywali 0:2. Po zmianie stron podopieczni Andrzeja Orzeszka próbowali jeszcze się "zerwać", ale albo brakowało im umiejętności, albo precyzji, a i często byli umiejętni stopowani przez znacznie lepszych piłkarsko rywali.

Bramki: Chopi 4, Adrian Rakowski 12



Kluczbork: 94. Konrad Skuza - 27. Tomasz Dyr, 4. Aleksander Jelonek (46, 3. Paweł Gierak), 17. Hubert Krawczun, 6. Kamil Nitkiewicz - 11. Adam Orłowicz, 13. Mariusz Sobala, 77. Michał Glanowski, 14. Kamil Nykiel (46, 23. Norbert Jaszczak), 5. Piotr Makowski - 25. Paweł Krauz (79, 19. Miłosz Reisch).

Podbeskidzie: 23. Wojciech Fabisiak - 25. Bartosz Jaroch, 24. Mavroudís Bougaḯdis, 27. Dominik Jończy, 92. Paweł Moskwik - 70. Miłosz Kozak (62, 21. Kacper Kostorz), 19. Michał Rzuchowski, 90. Adrian Rakowski, 14. Chopi (87, 11. Łukasz Sierpina), 41. Przemysław Płacheta (64, 17. Przemysław Mystkowski) - 9. Grzegorz Goncerz.

Sandecja i Miedź niedawno rywalizowały w 1. lidze. W poprzednim sezonie sądeczanie liznęli na moment Ekstraklasy, gdzie... teraz pierwsze kroki stawiają piłkarze z Legnicy. W bezpośrednim starciu w Pucharze Polski zdecydowanie górą byli goście, mimo iż zagrali w rezerwowym zestawieniu.

Bramki: Petteri Forsell 7, Wojciech Łobodziński 13, Adrian Basta 72 (s)

Sandecja: 1. Paweł Kapsa - 17. Adrian Basta, 28. Michal Piter-Bučko, 5. Dawid Szufryn, 4. Marcin Flis - 13. Radosław Kanach, 33. Bartłomiej Kasprzak, 10. Dawid Flaszka (62, 24. Mariusz Gabrych), 8. Maciej Małkowski, 37. Bartłomiej Dudzic (72, 27. Damian Chmiel) - 91. Mateusz Klichowicz (81, 9. Wiktor Nowak).

Miedź: 1. Łukasz Sapela - 19. Grzegorz Bartczak, 26. Fran Cruz, 3. Mateusz Żyro, 5. Frank Adu Kwame - 4. Wojciech Łobodziński (80 Fabian Piasecki), 13. Adrian Purzycki, 22. Borja Fernández (77 Marquitos), 20. Mateusz Szczepaniak, 10. Petteri Forsell (69 Juan Cámara) - 77. Mateusz Piątkowski.

W Bełchatowie bramki padły dopiero w dogrywce, po jednej dla każdej ze stron. W serii jedenastek lepsi okazali się gospodarze, którzy zagrają w kolejnej rundzie.

Bramki: Patryk Mularczyk 95 - Szymon Kiebzak 93

karne: 1-0 Mikołaj Grzelak, 1-1 Michał Czekaj, 2-1 Patryk Mularczyk, (2-1 Dawid Nowak - słupek), 3-1 Damian Michalski, 3-2 Arkadiusz Garzeł, 4-2 Émile Thiakane, 4-3 Szymon Kiebzak, (4-3 Mariusz Magiera - obroniony), 4-4 Przemysław Lech, 5-4 Mikołaj Bociek, 5-5 Szymon Kobusiński, 6-5 Paweł Czajkowski, (6-5 Norbert Piszczek - nad bramką)

GKS Bełchatów: 12. Daniel Niźnik - 70. Marcin Sierczyński, 5. Damian Michalski, 21. Mariusz Magiera, 16. Mikołaj Grzelak - 9. Hubert Tylec (120, 77. Mateusz Stolarczyk), 20. Patryk Rachwał (112, 8. Paweł Czajkowski), 4. Mikołaj Bociek, 11. Émile Thiakane - 6. Adam Setla (99, 30. Bartosz Biel), 59. Przemysław Zdybowicz (69, 19. Patryk Mularczyk).

Garbarnia: 33. Aleksander Kozioł - 2. Szymon Kobusiński, 3. Michał Czekaj, 14. Arkadiusz Garzeł, 26. Damian Nieśmiałowski - 17. Filip Wójcik (72, 21. Szymon Kiebzak), 49. Przemysław Lech, 5. Łukasz Pietras, 11. Serhij Krykun (112, 20. Norbert Piszczek) - 29. Mateusz Węsierski (80, 18. Dawid Nowak), 12. Jakub Wróbel (99, 7. Patryk Serafin).

W ostatnim środowym meczu 1/32 finału Pucharu Polski potrzebna była dogrywka i rzuty karne. Pogoń wyraźnie dominowała na murawie, ale było ją stać jedynie na bramkę wyrównującą w końcówce. Na więcej zabrakło skuteczności. W serii jedenastek lepsi okazali się piłkarze GieKSy.

Słabo w lidze, jeszcze gorzej w krajowym pucharze. Zagłębie Sosnowiec prowadzone przez Dariusza Dudka pożegnało się z rozgrywkami Pucharu Polski. Zadecydowały rzuty karne z drugoligową Olimpią Grudziądz. W regulaminowym czasie bramki nie padły.

Karne: Papikjan (strzelony), Ziętarski (s.), Witasik (s.), Wawszczyk (s.), Marzec (s.) - Jędrych (niestrzelony), Udovicić (s.), Mello (s.), Nowak (s.)

Olimpia: Brylewski - Ciechanowski, Witasik, Wawszczyk, Kaczmarek - Skibicki (55' Handzlik), Śmietanko (84' Poręba), Nakrosius, Ziętarski, Marzec - Gabor (64' Papikjan).

Zagłębie: Perdijić - Rzonca, Jędrych, Kokoszka, Janicki (106' Babiarz) - Mello, Milewski, Vokić, Cristovao, Banasiak (77' Udovicić) - Torunarigha (69' Nowak).

Jednym z ostatnich zespołów, który zameldował się w 1/16 finału był Górnik Zabrze. W Hrubieszowie przedstawiciel Lotto Ekstraklasy bez żadnego problemu poradził sobie z piątoligową Unią, wygrywając aż 9:0. Po dwie bramki zdobyli Daniel Smuga z Kamilem Zapolnikiem i Szymonem Żurkowskim.

Bramki: Smuga 11' 34', Żurkowski 15', 91', Angulo 41', Zapolnik 51' 67', Jimenez 65', Ambrosiewicz 82'

Unia: Tomczyszyn - Pietrusiewicz, Kazan, Baran (79' Zając), Romanowski - Oleszczuk, Kamiński (69' Podgórski), Wiejak, Fulara, Grui - Pańko (72' Omański)

Górnik: Bielica - Wiśniewski, Bochniewicz, Suarez, Koj (46' Gryszkiewicz) - Smuga, Ambrosiewicz, Żurkowski, Zapolnik (79' Ryczkowski) - Angulo (67' R. Wolsztyński), Jimenez.

Mnóstwo emocji, także tych pozasportowych, było rywalizacji ekstraklasowej Korony Kielce z trzecioligową Wisłą w Sandomierzu. Doszło do awantur na trybunach, demolowano stadion, interweniowała policja. Ostatecznie Korona zaprezentowała się fatalnie i odpadła z rozgrywek. Czytaj więcej: Awantury kibiców w Sandomierzu i kompromitacja Korony! Wisła lepsza

Bramki: Kacper Piechniak 22, Wiktor Putin 55, 65 (k) - Wato Arweladze 31 (k), Jakub Konefał 34 (s)

Wisła: 12. Przemysław Janowski - 13. Dawid Korona (46, 7. Marcin Sudy), 2. Jakub Konefał, 4. Mateusz Kolbusz, 14. Daniel Chorab (84, 30. Piotr Ferens) - 10. Jarosław Piątkowski, 17. Jakub Siedlecki (61, 6. Piotr Poński), 99. Michał Kamiński, 26. Wiktor Putin, 15. Damian Nogaj - 9. Kacper Piechniak.

Korona: 88. Paweł Sokół - 21. Łukasz Kosakiewicz, 4. Piotr Malarczyk (47, 26. Bartosz Rymaniak), 15. Piotr Pierzchała, 19. Ken Kallaste - 10. Ivan Jukić (61, 7. Marcin Cebula), 8. Mateusz Możdżeń, 14. Jakub Żubrowski, 24. Wato Arweladze, 91. Felicio Brown Forbes (68, 27. Matej Pučko) - 9. Maciej Górski.

Czerwona kartka: Łukasz Kosakiewicz (40. minuta, Korona, za drugą żółtą).

Ostatnim zespołem, który zameldował się w 1/16 finału Pucharu Polski był Raków Częstochowa. Lider Fortuna 1 Ligi do meczu podszedł bardzo poważnie i sprawę w Sulejówku załatwił jeszcze przed przerwą.

W piątek, 28 września w samo południe w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej odbyło się losowanie par 1/16 finału Pucharu Polski. W tej rundzie każdy mógł trafić na każdego. Los nie okazał się zbyt łaskawy dla Legii Warszawa, która zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice. To jedyne wewnątrzekstraklasowe starcie na tym etapie rozgrywek.

Pary 1/16 finału Pucharu Polski:

Bytovia Bytów - Śląsk Wrocław

Huragan Morąg - Arka Gdynia

Pogoń Siedlce - Chrobry Głogów

GKS Katowice - Jagiellonia Białystok

GKS Bełchatów - Miedź Legnica

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Cracovia

Wisła Sandomierz - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Wisła Puławy - Rozwój Katowice

Resovia - Lechia Gdańsk

Wigry Suwałki - Stomil Olsztyn

Piast Gliwice - Legia Warszawa

Legionovia Legionowo - Górnik Zabrze

Polonia Środa Wielkopolska - Odra Opole

KP Starogard Gdański - Puszcza Niepołomice

Victoria Sulejówek / Raków Częstochowa - Lech Poznań

Olimpia Grudziądz - Wisła Płock

