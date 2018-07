Wybrzeże pewnie pokonało ROW Rybnik. Dobra jazda musi cieszyć kibiców. Niestety dla Wybrzeża to kolejne spotkanie, po którym przepada punkt bonusowy.

Niedzielne spotkanie Wybrzeża z ROW-em Rybnik było szczególnie ważne. 5. gdańszczanie ścigali się z 4. drużyną w tabeli. Pierwsze spotkanie z rybniczanami przegrali 40:50 dlatego, żeby zyskać punkt bonusowy , musieliby wygrać przynajmniej 51:39. ROW jednak w tym sezonie, także postawił sobie najwyższy cel i punktów oddać nie chciał. Zaczęło się remisową wygraną Becha 3:3 i remisowym biegiem juniorskim. Mało brakowało, a Wybrzeże kolejny raz musiałoby jeździć w poważnym osłabieniu. W trzecim biegu, na pierwszym łuku Anders Thomsen położył się na torze i podciął jadącego przed nim Troya Batchelora. Obaj zawodnicy przez chwilę nie podnosili się z toru. Na szczęście i Thomsen i Batchelor podnieśli się i wrócili do parku maszyn, by kontynuować dalsze ściganie się w powtórce biegu.Remis udało się w świetny sposób przełamać dopiero parze Fajfer-Thomsen. Były kapitan Wybrzeża wystartował z trzeciej pozycji i minął dwóch rywali na torze. To samo prawie zrobił Andres Thomsen, ale przegrał walkę z Arturem Czają i Wybrzeże prowadziło 10:8. W czwartym wyścigu niebezpiecznie wyglądający upadek już po przerwaniu biegu zaliczył Lars Skupień. Żużlowiec ROW-u wstał, ale dostał ostrzeżenie od arbitra za utrudnianie startu. Skupień nie miał szczęścia w niedzielę. Ponownie utrudnił start, ale sędzia go dopuścił do kolejnej powtórki. Tyle że rybniczanin za trzecim razem nie zdążył na start w ciągu dwóch minut i tym razem arbiter wykluczył Skupienia, a Dominik Kossakowski wraz z Mikkelem Michelsenem pojechali na 4:2 i gdańszczanie powiększyli przewagę do czterech punktów. Kolejne cztery punkty dołożył Oskar Fajfer z Andersem Thomsenem. W niedzielę Fajfer pokazał, że po jego słabej formie nie ma już śladu i zostawił rywali daleko z tyłu.Kolejny upadek tego dnia zaliczył Karol Żupiński. 16-latek na prostej zjechał z toru i przejechał przez murawę, przecinając tor jazdy innym zawodnikom. Junior miał masę szczęścia, ponieważ razem z motocyklem bezkontaktowo przeleciał pomiędzy rozpędzonymi żużlowcami. W powtórce już bez Karola Żupińskiego Mikkel Michelsen uratował remis dla Wybrzeża. Ten remis utrzymywał się do 9. wyścigu.Mało brakowało, a w tym biegu gdańszczanie zanotowaliby pierwszą podwójną przegraną, ale Mikkel Bech na ostatnim wirażu minął po wewnętrznej Troya Batchelora. Gdańszczanie zrewanżowali się w piękny sposób. Oskar Fajfer i Anders Thomsen ruszyli z ostatnich pozycji, ale w niedzielę byli niezawodni. Najpierw świetnie na pierwszej prostej minął rywali Oskar Fajfer, a okrążenie później Anders Thomsen wykorzystał błąd Kacpra Woryny i dojechał na drugiej pozycji. Wybrzeże zbliżyło się do punktu bonusowego. Po 10 biegach było 35:25. Po 11 biegach do punktu bonusowego było jeszcze bliżej. W tym wyścigu pierwszy raz dobrze pojechał Michał Szczepaniak. Spisujący się w niedzielę bardzo słabo polski senior minął po wewnętrznej na drugim łuku Troya Batchelora i wraz z Bechem dowiózł dla Wybrzeża 5 punktów. Do biegów nominowanych gdańszczanie dowieźli 45:33. Wygraną Wybrzeże już sobie zapewniło. Walka cały czas toczyła się jednak o punkt bonusowy.W pierwszym nominowanym biegu pojechała para Bech-Thomsen. Wybrzeże ruszyło na 2:4. Troy Batchelor atakował, ale dobrze bronił się Bech. Gorzej bronił się Batchelor. Na przedostatnim łuku minął go Thomsen, a zawodnik ROW-u upadł. Sędzia zadecydował jednak, że zawinił Anders Thomsen i ostatecznie wyścig zakończył się wynikiem 4:2 dla gości i było 47:37 dla Wybrzeża. Ostatni bieg zadecydować więc musiał, kto zgarnie punkt bonusowy. I nie zgarnął go nikt. 15. wyścig zakończył się remisem. Ostatecznie zawody zakończyły się wygraną Wybrzeża 50:40.