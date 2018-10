Pyszne jedzenie, miła atmosfera, przystępne ceny - Osaka Sushi w Gdańsku zajęła pierwsze miejsce w kategorii Sushi Roku 2018

- Kochani! Dzięki Wam zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii Sushi Roku 2018! Dziękujemy za udział w głosowaniu - mówi do swoich klientów i wszystkich sympatyków lokalu Osaka Sushi, właściciel Rafał Patrzałek wraz z całą ekipą pracowników.

Jak przyznają w rozmowie z nami, wygrana była dla nich nie lada zaskoczeniem. - W jednym momencie wszyscy nasi sympatycy: klienci, przyjaciele, członkowie naszego zespołu zmobilizowali się i zaczęli wysyłać smsy - mówią.

Czym ich restauracja się wyróżnia, za co klienci ich cenią i chwalą? - Oferujemy dobrą jakość i dobrą cenę. Nasze sushi jest dostępne dla każdego. Wszystko jest świeże. Mamy szeroki wybór dań z menu, a poza tym można poprosić nas o przygotowanie czegoś spoza karty. Myślę, że ważnym naszym atutem jest też atmosfera - luźna, niezobowiązująca. Każdy u nas czuje się swobodnie - wylicza Rafał Patrzałek.

Nic dziwnego, że w restauracji Osaka Sushi jedzenie jest tak pyszne. Jej właściciel uczył się przygotowywać dania od najlepszych - odbywał kursy w Japonii, zdobywał kolejne dyplomy. Jego sympatia do kuchni orientalnej kiełkuje już od dawna.

- Cóż, to miłość, która trwa już od lat. Kiedyś stwierdziłem, że nauczę się robić sushi - jak postanowiłem, tak zrobiłem. Wyjeżdżałem na szkolenia do Japończyków, zdobywałem kolejne certyfikaty, a dziś dzielę się moją pasją z innymi, serwując im właśnie sushi. Osaka Sushi w Gdańsku przy ul. Koziorożca 29 we wrześniu kończy 3 lata, to oznacza, że ludziom podoba się to, co robię - mówi dalej Rafał Patrzałek.

O tym, że ludziom podoba się to, co robi pan Rafał, świadczą nie tylko oddane w naszym plebiscycie głosy, ale też pochlebne opinie na internetowej stronie restauracji.

- Polecam! Bardzo miła atmosfera, jedzenie godne polecenia. Uważam, że to jeden z najlepszych lokali z sushi. I w Gdańsku, i w Chwaszczynie - pisze pani Paulina.

Pozytywnych opinii jest znacznie więcej

- Najlepszy ramen [japońskie danie składające się z rosołu, makaronu i innych składników w zależności od receptury - przyp. red.] w Trójmieście. Zdarzyło mi się jeść ramen w kilku miejscach na świecie i ten jest równie wyśmienity. Nareszcie można gdzieś blisko Gdyni znaleźć pyszny ramen i miso [tradycyjna gęsta pasta japońska, produkowana ze sfermentowanej soi, najczęściej z dodatkiem ryżu lub jęczmienia, soli oraz drożdży. Przeważnie pasta używana jest do sosów, kiszonych warzyw lub mięs, a także miksowana z dashi, tworząc miso-shiru, popularną w Japonii zupę - przyp. red.]. Sushi megadobre - cieszy się pani Milena.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!