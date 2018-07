Zdarza Ci się obejrzeć cały sezon serialu odcinek po odcinku? Spędzasz długie godziny przed telewizorem? Zarywasz nocki, żeby zobaczyć "jeszcze tylko jeden odcinek"? Czy jesteś uzależniony od oglądania seriali? Sprawdź!

Binge-watching (dosłownie napadowe, żarłoczne oglądanie) to nowy nałóg, o którym alarmują psychologowie. Praktyka oglądania wielu odcinków programu telewizyjnego w krótkim odstępie czasu staje się chorobą i uzależnieniem. Czymś, co powoli, niemal niezauważenie przestajemy kontrolować a co zaczyna rządzić naszym życiem. Statystyczny Polak spędza przed ekranem telewizora 4,5 godziny. Przybywa jednak osób, które w ten sposób spędzają nawet 8 i więcej godzin.Zdarza Ci się obejrzeć cały sezon serialu odcinek po odcinku? Spędzasz długie godziny przed telewizorem? Zarywasz nocki, żeby zobaczyć "jeszcze tylko jeden odcinek"? Czy jesteś uzależniony od oglądania seriali? Sprawdź!