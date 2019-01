Quiz dla fanów motoryzacji! Znasz się na autach? Rozpoznasz marki samochodów po logo? Dwa stopnie trudności quizu

Jesteście fanami motoryzacji? Uważacie, że znacie się na markach i modelach samochodów? A może zwykłymi kierowcami, którzy na co dzień obserwują przejeżdżające samochody? Przygotowaliśmy dla Was quiz o dwóch stopniach trudności! Czy rozpoznacie samochody po logo danej marki? Sprawdźcie! Jeśli uważacie, że pierwsza część jest za prosta, spróbujcie poziomu "ekspert". Możecie być zaskoczeni! Do dzieła!